V ZDA ustreljeni trije palestinski študentje #video

Zomlot je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da so napadene žrtve nosile palestinske kefije, čeprav oblasti še niso potrdile, da je streljanje motiviralo sovraštvo do Palestincev.

Who are the three Palestinian students who were shot in Vermont? Here's what we know so far: https://t.co/UV5bvKzE1Q