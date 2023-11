Znane so nove podrobnosti kibernetskega napada na skupino HSE

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni direktor HSE je zagotovil, da večjih posledic z vidika varnostnega sistema in ekonomskega vpliva ne bo.

Generalni direktor HSE je zagotovil, da večjih posledic z vidika varnostnega sistema in ekonomskega vpliva ne bo. Foto: STA

Znane so nove podrobnosti obsežnega kibernetskega napada na skupino Holding Slovenske elektrarne (HSE) , ki se je zgodil v noči s petka na soboto, prvič pa je bil zaznan že v noči s srede na četrtek. Nove informacije sta v skupni izjavi za medije podala generalni direktor skupine HSE Tomaž Štokelj in direktor Urada vlade RS za informacijsko varnost Uroš Svete, ki je povedal, da je "situacija v tem trenutku pod nadzorom".

Kot je v izjavi za medije izpostavil Tomaž Štokelj, v skupini HSE večje ekonomske škode ne pričakujejo, saj so po informacijah, s katerimi razpolaga, uspeli rešiti vse poslovne podatke. "Operativni sistem je v večji meri funkcionalen, naše elektrarne se vodijo daljinsko, vzpostavljamo tudi povezavo z Elesom," je povedal in dodal, da ostajajo optimistični, da večjih posledic z vidika varnostnega sistema in ekonomskega vpliva ne bo, je pa za dokončne trditve še vseeno prezgodaj.

"Gre za klasičen kibernetski incident"

Direktor Urada vlade RS za informacijsko varnost Uroš Svete je ponovno poudaril, da je postopek reševanja incidenta s strani vseh vpletenih ustrezen in v skladu z nacionalnim načrtom odzivanja na tovrstne incidente. "Situacija je v tem trenutku pod nadzorom," je dejal in dodal, da še vedno ne moremo govoriti o izvoru tega kibernetskega napada, je bil pa absolutno izveden od zunaj, "kar pomeni, da gre za klasičen kibernetski incident".

"Skupin, ki izvajajo tovrstne napade je več. Sedaj iščemo vzroke bistveno dlje nazaj, ker imamo lahko v sistemu stalno prisotne tuje elemente," je pojasnil.

Kibernetski napad na skupino HSE se je, kot smo že poročali, zgodil v noči s petka na soboto, prvič pa je bil zaznan že v noči s srede na četrtek. Svete je v sobotni izjavi za medije dejal, da je šlo po prvih informacijah za nepooblaščen vdor v informacijski sistem skupine HSE, zato je bila s strani žrtve podana kazenska prijava na policijo. "Po prvih podatkih naj bi prišlo do kompromitacije samega sistema, uspešnega poskusa penetriranja in poskusa zaklepanja datotek. Po naših informacijah ni še nihče zahteval odkupnine, a dejstvo je, da tudi dostopa še ni," je povedal.

V skupini HSE pa so zagotovili, da vse elektrarne pod njihovim nadzorom delujejo nemoteno, oskrba Slovenije z električno energijo pa je še naprej zanesljiva.

Kaj je Svete povedal v sobotni izjavi za medije, si oglejte v spodnjem posnetku: