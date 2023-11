Skupina HSE tarča obsežnega kibernetskega napada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bila ponoči tarča obsežnega kibernetskega napada, so za STA potrdili na HSE in dodali, da so v reševanje položaja vključene vse pristojne strokovne službe. Po njihovih zagotovilih proizvodnja električne energije v državi zaradi dogodka ni v ničemer ogrožena.