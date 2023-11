V Indijskem oceanu napad na izraelsko ladjo #vživo

Do domnevnega napada je prišlo le nekaj dni po tem, ko so jemenski hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, v Rdečem morju zajeli tovorno ladjo. Šlo naj bi za izraelsko ladjo, kar pa so v Tel Avivu zanikali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je odgovornost za zajetje pripisal Teheranu.

Do domnevnega napada je prišlo le nekaj dni po tem, ko so jemenski hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, v Rdečem morju zajeli tovorno ladjo. Šlo naj bi za izraelsko ladjo, kar pa so v Tel Avivu zanikali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je odgovornost za zajetje pripisal Teheranu. Foto: Reuters

Poudarki dneva:



12.00 Iranski dron naj bi v Indijskem oceanu napadel izraelsko ladjo

8.30 V Gazi ob drugem dnevu premirja pričakujejo nove izpustitve talcev

12.00 Iranski dron naj bi v Indijskem oceanu napadel izraelsko ladjo

"Seznanjeni smo s poročili o domnevnem brezpilotnem letalniku šahed-136, ki naj bi ga poslala iranska revolucionarna garda (IRGC) in je v Indijskem oceanu zadel civilno motorno plovilo," je dejal ameriški uradnik. Dodal je, da je kontejnerska ladja CMA CGM Symi utrpela manjšo škodo in da v napadu ni bil nihče ranjen.

"Še naprej pozorno spremljamo razmere," je še dejal uradnik. Ta sicer ni pojasnil, zakaj ameriška vojska meni, da za napadom stoji Iran. Po navedbah podjetja za pomorsko varnost Ambrey je bila ladja, s katero upravlja Francija, poškodovana, potem ko je dron eksplodiral v njeni bližini, na svoji spletni strani navaja katarska televizija Al Jazeera.

"Plovilo je upravljalo z Izraelom povezano podjetje, kar je bil po ocenah razlog za to, da je bilo tarča napada," je ob tem še ocenilo podjetje.

8.30 V Gazi ob drugem dnevu premirja pričakujejo nove izpustitve talcev

Palestinsko gibanje Hamas naj bi danes v skladu z dogovorom izpustilo novih 14 talcev, potem ko so v petek ob prvem dnevu štiridnevnega premirja izpustili 13 izraelskih talcev, zajetih med napadom na to državo 7. oktobra, poroča AFP.

Izraelske oblasti so po navedbah AFP sporočile, da so že prejele seznam tistih, ki naj bi jih osvobodili. Izrael naj bi danes v zameno za osvoboditev 14 talcev izpustil 42 zaprtih palestinskih žensk in otrok.

Poleg trinajsterice je Hamas v petek izpustil še deset tajskih in enega filipinskega državljana. Njihova izpustitev naj sicer ne bi bila del prvotnega dogovora. V zameno je Izrael iz zapora Ofer na Zahodnem bregu izpustil 39 Palestincev - 24 žensk in 15 mladoletnikov.

Izraelska vojaška letala so sicer v petek v Gazi spuščala letake z opozorili, da vojne ni konec in da se je "zelo nevarno" vračati na sever palestinske enklave. Nekaj tisoč Palestincev se je kljub temu poskušalo premakniti proti severu, a so izraelske sile po navedbah tujih medijev nanje streljale. Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo zaradi spopadov razseljenih od 1,7 milijona do 2,4 milijona prebivalcev Gaze.

V okviru dogovora o prekinitvi ognja pa je v petek v Gazo prispelo tudi 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo, gorivom, hrano in zdravili. To je bil po navedbah izraelskega obrambnega ministrstva največji humanitarni konvoj, ki je v Gazo prispel od 7. oktobra.