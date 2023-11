Po nočnih napadih na območju Gaze začelo veljati štiridnevno premirje #vŽivo

Hamas naj bi danes izpustil 13 žensk in otrok ter nato še vsak dan premirja nove skupine talcev. Skupaj naj bi jih izpustili 50. V zameno naj bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in otrok ter dovolil dostavo več humanitarne pomoči v Gazo.

Premirje, za katerega sta se strani dogovorili ob posredovanju Katarja, bi moralo sicer začeti veljati v četrtek, a so ga zaradi zaradi zapleta o tem, katere talce bodo izpustili in kako, preložili na danes. Katar je sporočil, da je možno podaljšanje premirja do deset dni.

Spopadi so se na območju Gaze sicer ponoči nadaljevali vse do premirja. Tik pred začetkom prekinitve ognja so se na izraelskem ozemlju ob meji z Gazo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa oglasile sirene za raketne napade. Izraelska vojska je pred tem okrepila napade na območju Gaze in bo med prekinitvijo ognja ohranila svoje vojake v palestinski enklavi. Izrael je sicer že napovedal, da bo po izteku premirja nadaljeval vojno proti Hamasu.