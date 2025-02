Višje plače, dražji vrtec

Nekatere občine so cene vrtcev še zvišale, nekatere jih še bodo. V javnosti je zavladala bojazen, da bodo višje plače zaposlenih po plačni reformi v vrtcih sprožile rast cen, poroča Dnevnik. Kot dodajajo, ni videti, da bi dodatna sredstva za pokritje razlike prispevala država, kot je to v primeru plač za zaposlene v domovih starejših.

Kot so povedali na Združenju ravnateljev vrtcev Slovenije, so na nevarnost rasti plač ter materialnih stroškov, hkrati pa brez ustreznih rešitev na strani občin, opozarjali že ob sprejemanju plačne reforme. Brez dviga ekonomske cene, ki se krije iz občinskih proračunov in plačil staršev, bodo vrtci namreč poslovali negativno, so še zapisali v Dnevniku.

Nekatere občine so že dvignile cene vrtcev, ponekod pa še čakajo na februarska izplačila plač, ko bodo finančni učinki novega zakona jasnejši. Med drugim tudi v mestnih občinah Maribor, Novo mesto in Ljubljana, kjer pa zatrjujejo, da vsaj do poletja podražitve ne bo.

Ker strošek plač v strukturi ekonomske cene vrtca predstavlja 80 odstotkov, bodo novi izračuni ekonomske cene vsekakor potrebni. Vendar pa ponekod obljubljajo, da bodo poskušali najti rešitve, da podražitve ne bodo v celoti na hrbtih staršev.

Vrstijo se pozivi ministrstvom

Prav tako je Združenje ravnateljev na resorno ministrstvo že naslovilo predlog za spremembo metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih. Januarja se je ekonomska cena v primerjavi z 2024 zvišala za okoli 30 evrov za prvo starostno skupino, za drugo pa 17,5 evra, a pričakovati je še dodatne podražitve.

Na težave opozarjajo tudi občine, saj stroški vrtcev že zdaj dosegajo do četrtine občinskega proračuna, kar ni ustrezno zajeto v višini povprečnine, zato bodo same težko pokrile napovedane podražitve. Pozivajo k nujnemu dvigu povprečnine, saj je reforma prinesla znaten dvig plač javnim uslužbencem v občinskih upravah in posredno javnih zavodih, kar bo vplivalo na občinske proračune.

Domovom starejših rešitev prinesel zakon

Z enako bojaznijo kot v primeru cen vrtcev so se soočili tudi izvajalci institucionalnega varstva starejših in pomoči na domu, a je rešitev prinesla decembrska dopolnitev zakona o dolgotrajni oskrbi, po kateri dodatne stroške oskrbe v višini 41,5 milijona evrov krije državni proračun. Oskrbnine bi se drugače v povprečju dvignile za 17 odstotkov na osebo.

Odgovora na to, ali je mogoče najti podobno sistemsko rešitev tudi za cene vrtcev, pristojna ministrstva še nimajo.