Podražila se bodo vozniška, prometna in druga dovoljenja

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo spremembe pravilnika s cenami tiskovin, obrazcev, tablic in storitev na področju cestnega prometa, zaradi katerih se bo podražila predvsem izdaja različnih dovoljenj, tudi najbolj razširjenih vozniških in prometnih dovoljenj. Pravilnik naj bi začel veljati 5. februarja.

Na ministrstvu so v gradivu, ki ga mora še potrditi vlada, pojasnili, da je dvig cen povezan z novo pogodbo z družbo Cetis in da so izpogajali podražitev v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin.

Cena obrazca za izdajo vozniškega dovoljenja naj bi se s trenutnih 7,75 evra dvignila na 8,19 evra, kar pomeni, da bo z upravno takso in stroškom izdaje to dovoljenje brez stroškov za fotografijo po novem stalo 26,29 evra. Zaradi podražitve obrazca bo za voznike dražje tudi podaljšanje vozniškega dovoljenja, ki naj bi po novem stalo 19,99 evra.

Poleg obrazca za vozniško dovoljenje naj bi se podražili tudi obrazci za prometno dovoljenje (za 42 centov), dovoljenje za preskusno vožnjo (za 0,03 evra), dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovno vodjo šole vožnje (za 2,34 evra), parkirna karta za osebe z invalidnostjo (za 1,21 evra) in parkirna karta za uslužbence zdravstvenih in socialnih služb ter invalidskih organizacij (za 1,33 evra).

Za nekaj centov naj bi se podražili tudi različni ovitki teh dovoljenj.