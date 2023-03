Storitev, ki se je podražila, je tudi vozniški izpit #video

Med storitvami, ki so se v zadnjem času najbolj podražile, izstopajo cene učnih ur v šolah vožnje. V zadnjih mesecih v Ljubljani ura vožnje stane med 38 in 41 evri. Pred petimi leti smo se voziti učili precej ceneje, učna ura je stala 26 evrov.

Že računate? Če je obveznih ur 20, samo za ta del usposabljanja plačate več kot 800 evrov, kje so še vsi drugi stroški. In potem, ko je izpit v žepu, je tu še avtomobil, tudi ta nakup je vse dražji, gorivo točimo po višji ceni, kot smo ga včasih, zavarovanja se dražijo ... Ob plačah, ki stojijo, se sprašujemo: postaja avtomobil luksuz?

Foto: zajem zaslona Cene za opravljanje vozniškega izpita so vse bolj nedostopne. Kot glavni razlog za dvig cen vožnje Strehar navaja predvsem povečanje obratovalnih stroškov, ki jih imajo avtošole. Šole vožnje spadajo pod domeno ministrstva za infrastrukturo, vendar pa to ne regulira njihovih cen.

Martin Mikavc, predsednik Združenja šol vožnje Slovenije: "Cene niso regulirane, se pravi si vsak pravni subjekt to prosto določa sam. Odvisno je seveda od povpraševanja in ponudbe. Evropa nima sistemov, da bi to lahko država regulirala, tako da je to prepuščeno trgu. Trg je tako rekoč tudi najboljši krojitelj tega, kakšne cene so potem v uporabi."

Število ur pa je pomembno, ko gre za ceno. Ker nekateri, še posebej mladi, ne zmorejo plačevanja stroškov vozniškega izpita, se številni odločijo za plačilo na obroke, včasih se zgodi tudi, da si kdo vzame krajši premor, da si vmes finančno opomore.

