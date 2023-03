Suho meso, pivo, kakav, ribe, v vseh so rakotvorne spojine #video

Deset teh spojin, ki jih živilom ne dodajajo namerno, lahko pa nastanejo med pripravo in predelavo, je rakotvornih in tudi genotoksičnih. To pomeni, da lahko poškodujejo naš genski zapis. Kako se pred tem zaščititi? Strokovnjaki za prehrano svetujejo uravnoteženo prehrano s široko paleto živil; Evropska komisija bo o morebitnih ukrepih še razpravljala z državami članicami.

Foto: zajem zaslona Zelo redko se zgodi, da Evropska agencija za varnost hrane, ki ji bolj očitajo spogledovanje s proizvajalci, objavi tako alarmantno sporočilo. Raziskovalci so v številnih vsakdanjih živilih odkrili rakotvorne kemične spojine, imenovane nitrozamini, ki bi lahko pomenile tveganje za zdravje potrošnikov. A nitrozamini niso samo škodljivi. Mario Sambolec nutricionist, trener, ustanovitelj Feelgood, pravi: "Nitritne soli se uporabljajo v industriji prehrane, uporabljajo se za podaljševanje roka trajanja in prepričevanje širjenja bakterij pri mesu."

Nitrozamini naj bi bili odkriti v suhomesnatih izdelkih, predelanih ribah, pivu ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijačah, siru, sojini omaki, oljih, predelani zelenjavi in drugem. Niso pa to edine škodljive snovi, ki jih zaužijemo s hrano, pravi Sambolec. Imamo arzen v rižu, aflatoksine v arašidih in oreščkih. Pa vemo, da so arašidi in oreščki povezani z ugodnimi vplivi na zdravje v splošnem. Tu je še akrilamid, ki ga najdemo v krompirju oziroma nastane, ko ga toplotno obdelamo."

Vsak dan imamo torej v prehrani tudi cel kup snovi, ki so izolirane lahko problematične, ampak ko se te prenesejo v širše prehranske vzorce ljudi, se te povezave porazgubijo.

