Kje je razlog? Rdeča luč za tesle v avtošolah.

Zaradi novega načina za vklop smernikov so se na Norveškem v avtošolah že odrekli novim teslam.

Več kot 82 odstotkov novih avtomobilov na Norveškem je bilo lani električnih, Tesla je z 20-odstotnim tržnim deležem trenutno najuspešnejša znamka. Samo lani je na norveške ceste zapeljalo 25 tisoč novih Teslinih avtomobilov. V veliki večini je bil to model Y.

Ker so tesle priljubljene tudi med mladimi Norvežani, se za te avtomobile zanimajo tudi norveške avtošole. Toda po zadnji prenovi modela 3 je več avtošol že napovedalo, da se teslam odrekajo, vzrok za tako odločitev bo preverili tudi norveški pristojni državni organi.

Vklop smernika z gumbom

Nove tesle (model S, model X in model 3, ne pa še model Y) namreč nimajo več klasične obvolanske ročice za smernike. Namesto smernika sta na levi strani volanskega obroča dva gumba in voznik s palcem leve roke vklopi levega ali desnega. Z nekaj privajanja se voznik lahko navadi takega upravljanja, precej večjo težavo pa povzročajo krožišča.

Po črki zakona je treba takrat, ko želi voznik zapustiti krožišče, vklopiti desni smernik. Kot smo preverili tudi med nedavnim testom prenovljenega modela 3, je vklop smernika v krožišču dejansko dokaj zapleten in prav gotovo ne tako naraven kot ob klasični obvolanski ročici.

Smerniki: če ni brezhibne uporabe, ni izpita

Še težje je za voznike začetnike v avtošoli. Kdor na izpitni vožnji ne uspe pravočasno vklopiti smernika in ob tem seveda ohraniti pozornost na dogajanje v prometu, ne bo opravil vozniškega izpita. To velja tudi na Norveškem in zato je nekaj avtošol že napovedalo, da novih tesel v svojih flotah ne bodo imeli.

Zakonsko tesle za avtošole na Norveškem za zdaj niso prepovedane, bodo pa po poročanju norveških medijev novosti preučili tudi pristojni državni organi za varnost prometa.