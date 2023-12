VW passat ali nova tesla? Slovenec jo dobi pod 40 tisočaki. #foto

Slabih tisoč kilometrov po Sloveniji smo zapeljali prenovljeno teslo model 3, in to v osnovni različici z najmanjšo baterijo, ki tudi pozimi prinaša krepkih 300 kilometrov dosega, njena cena pa se lahko s subvencijo spusti celo pod mejo 40 tisočakov. Je Tesla letos dokončno vstopila v avtomobilski "mainstream" in presegla delitev na bencinske in električne avtomobile?

Tesla je v Sloveniji zadnji mesec registrirala več kot sto prenovljenih modelov 3. Ta ostaja eden najboljših električnih avtomobilov, ki ima tekmeca predvsem v večjem bratu modelu Y. Foto: Gregor Pavšič Tesla je z obsežnejšo tehnično prenovo znova pospešila prodajo električnega modela 3. Ta je bil prejšnji mesec v Sloveniji drugi največkrat registriran avtomobil in je na letni ravni največkrat registrirana limuzina – pred nemškimi tekmeci, začenši z volkswagen passatom. Model 3 je manj praktičen in družinsko uporaben kot še nekajkrat bolje prodajani model Y, a je tudi nekaj tisočakov cenejši, ter je, če bi zanj dobili subvencijo, trenutno prva tesla s ceno pod 40 tisoč evri.

Prav izhodiščno in torej najcenejšo teslo smo tudi testirali – avtomobil prepriča s premijsko izkušnjo vožnje ter razmerjem med ceno in kakovostjo avtomobila, zaradi še izrazitejšega minimalizma pa od začetnih uporabnikov zahteva nekaj prilagajanja. Najdragocenejši element prenove? Dodatni zaslon za potnike zadaj.

Palec gor: razmerje cena-kakovost, celotna vozna izkušnja, dodani video zaslon zadaj, poraba, cena Tesla supercharger

Palec dol: sedenje zadaj, večji obračalni krog, preglednost nazaj, ni 360-stopinjske kamere

Tesla model 3 je dolg 4,72 metra, širok 1,84, visok pa 1,44 metra. Masa praznega avtomobila znaša 1,84 tone. Z vgrajeno kljuko je mogoče vleči do 750 oziroma tisoč kilogramov tovora. Vertikalna obremenitev na vlečni kljuki znaša do 55 kilogramov. Foto: Gregor Pavšič

Leto dokončnega vstopa v avtomobilski "mainstream"

Tesla je v letu 2023 vstopila v avtomobilski "mainstream". Kdor tak avtomobil kupi danes in ga parkira na domači ulici, ne izstopa več toliko kot še pred kakšnimi tremi leti. Prav mogoče je, da ima teslo tudi že kateri izmed njegovih sosedov. Model Y bo očitno postal najbolje prodajani avtomobil v Evropi, Elon Musk je tudi pri razkritju modela 3 tekmece iskal v klasični premijski konkurenci in to se danes tudi zares dogaja.

Model 3 je sicer še naprej v senci bolj uporabnega in praktičnega modela Y, toda zadnji mesec so jih v Sloveniji registrirali 124. To je bil drugi najboljši izkupiček meseca in seveda tudi rezultat dveh ladij iz Šanghaja, ki sta pripeljali nekaj tisoč prenovljenih tesel v Koper.

Z izjemo kitajskega BYD je tako Tesla še naprej edina znamka avtomobilov, ki električne modele prodaja zelo uspešno in z njimi tudi odlično služi. Zanimivo je vprašanje, ali kupec v tem primeru kupi teslo ali kupi električni avtomobil? Kaj je torej primarni razlog nakupa?

Razmerje registracij v Sloveniji in Nemčiji (januar– november 2023):

Slovenija Nemčija Tesla Model 3 360 14.734 Tesla Model Y 880 43.097 VW passat 359 44.437 VW tiguan 838 58.571 BMW serije 3 71 31.684 Audi A4 153 33.394 Škoda Kodiaq 815 21.259 VW ID.4 260 32.897 (skupaj z ID.5) Škoda Enyaq 238 20.313 BMW i4 121 /

vir: Sekcija za vozila, KBA

Klasičen volan, ki pa nima več obvolanskih ročic. Foto: Gregor Pavšič

Tesla je izboljšala procesorje in vmesnik je zdaj še odzivnejši kot to zdaj. Deluje hitreje in izkušnja (brskanje po spletu, navigacija, ogled pretočnih video vsebin …) je izjemno podobna kot na zmogljivejšem iPadu. Foto: Gregor Pavšič

Že prej minimalistična tesla ima zdaj še manj sestavnih delov

Zunanje spremembe so dobro vidne. Model 3 je dobil tanjše žaromete in spremenjene zadnje luči, drugih razlik navzven ni opaziti. Tudi osnovni pogonski sklop in baterija so ostali dokaj enaki, spremembe pa so pri celoviti vozniški in potniški izkušnji avtomobila.

"Best part is no part!" je osnovni moto Elona Muska. Pri razvoju novih tesel je tako vse usmerjeno v kar najmanj sestavnih delov. Pri zadnjem "cybertrucku" so z 48-voltnim sistemom tako za dve tretjini zmanjšali potrebno napeljavo električnih kablov v vozilu. Pri ljudskem modelu 3 so podobno kot pri večjima modeloma S in X še zmanjšali število delov v vozniškem prostoru. Ta je bil že prej minimalističen, zdaj so tu storili še korak naprej. Poslovili sta se obvolanski ročici na levi in desni strani, ki sta prej upravljali smernike in smer pogona vozila.

Volan ostaja klasičen, kar je dobro: na njem zdaj tudi gumbi za smernike

Gumbi za smernike so se preselili na volan, upravljanje z brezstopenjskim menjalnikom pa na zaslon avtomobila. Zasilna možnost so tudi gumbi na stropu avtomobila, te smo imeli v modelu S in X pod sredinsko konzolo. Na srečo volan ostaja klasičen in ne odrezan, tako naj tudi ostane, vsaj dokler po "cybertrucku" sistem "steer-by-wire" ne bo na voljo tudi v drugih teslah.

Kot smo že poročali pri večjih modelih, vožnja brez obvolanskih ročic zahteva nekaj privajanja. S smerniki presenetljivo malo, čeprav je na primer v krožišču težko zadeti pravi gumb, kadar želimo vklopiti desni smernik ob zapuščanju krožišča. Nekajkrat sem namesto smernika tudi nenamerno prestavil glasbo na sosednjem gumbu.

Sedenje zadaj je primerno električni limuzini - prav gotovo ni bleščeče. Stopala imajo potniki dokaj visoko in zato je sedenje zadaj manj udobno kot v bencinsko gnanih limuzinah. Potniki zadaj bodo glasovali za model Y. Foto: Gregor Pavšič

Za potnike zadaj zelo uporabna novost je zaslon s pretočnimi video vsebinami, ki delujejo tudi med vožnjo. Foto: Gregor Pavšič

Večino skeptikov bi prepričalo že prvih nekaj ovinkov …

Vozna izkušnja je resnično zelo dobra, in to zaradi več dejavnikov. Tesla je uspela izboljšati zvočno zatesnjenost potniškega prostora. Kombinacija zmogljivega pogona, ki že pri enem motorju prinaša 208 kilovatov (283 "konjev"), brezstopenjskega menjalnika in hipno odzivnega pogona bo prav gotovo po testni vožnji prepričala večino skeptikov. Gladkost in dinamičnost vožnje sta na ravni, ki jo v takem cenovnem rangu težko ponudi še kdo.

Enako prepriča tudi vožnja z enim pedalom, saj tudi pri nekoliko bolj dinamični vožnji ni potrebno zaviranje – motor prek rekuperacije zavorne energije med ovinki ravno prav upočasnuje avtomobil. Jakost rekuperacije je med vožnjo težko nastaviti.

Izboljšali so tudi občutek na volanu, ki je sicer v primerjavi s klasičnimi avtomobili nekoliko poseben, a spet ne preveč. Vsaj v mestu bo nemara motilo dejstvo, da model 3 prav gotovo nima majhnega obračalnega kroga. Volanski obroč se zavrti le do 360 stopinj.

Osnova ali "long range"? Razlika je osem tisočakov ali 150 kilometrov dosega.

Katero teslo sploh izbrati in ali je model 3 lahko resna konkurenca modelu Y? Ta kljub prenovi limuzine ohranja izrazite prednosti pri praktičnosti prtljažnika in prostoru na zadnji klopi. Tudi sedi se višje, kar bo marsikomu še naprej ključna prednost. Toda model Y je tudi nekaj tisočakov dražji – pri osnovni različici je doplačilo okrog šest, pri različici "long range" pet tisočakov.

Enako pomembni pomisleki bodo, ali izbrati model 3 v osnovni različici z enim motorjem ali različico "long range" z dvojnim elektromotorjem in štirikolesnim pogonom. Če pustimo štirikolesni pogon ob strani, lahko razliko med obema predstavimo dokaj plastično – razlika v ceni je osem tisoč evrov, za to pa voznik dobi dodatnih 150 kilometrov dosega. Osnovna različica je tudi 63 kilogramov lažja, masa take tesle je 1,7 tone.

Osnovna tesla model 3 tako trenutno stane 43 tisoč evrov in s subvencijo Eko sklada je mogoče ceno spraviti celo pod mejo 40 tisočakov.

Sprednji prtljažnik je 88-litrski. Najbolj pride prav za shranjevanje polnilnega kabla. Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik zadaj ima prostornino 594 litrov. Luknja je realitvno majhna in praktičnost prtljažnika pričakovano ni na ravni dražjega modela Y. Foto: Gregor Pavšič

Le 35 centov za eno kilovatno uro na superchargerju v Žirovnici. Foto: Gregor Pavšič

Razlik med različicama RWD in "long range" je sicer še več. Obe uporabljata povsem različna tipa baterij. Pri cenejši tesli so vgrajene baterije LFP, ki so odpornejše na temperaturna nihanja in tudi na "hitra" polnjenja do stotih odstotkov.

To je dober podatek za tiste, ki boste baterijo polnili doma ali v službi (glede na nov sistem obračunavanja omrežnin), lahko pa tudi na Teslinih "superchargerjih". Teh res primanjkuje, še posebej v Ljubljani, trenutna lokacija ni najuglednejša, toda kmalu naj bi gradili še več novih lokacij tako v Ljubljani kot tudi drugod po Sloveniji.

Na klasični mestni polnilnici ostaja največja moč 11 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Velik plus za Teslo je cena hitrega polnjenja – ena kilovatna ura je stala 35 centov, kar je enako ceni počasnega polnjenja AC pri drugih ponudnikih, kot sta Petrol ali Gremo na elektriko. Podatke o ceni dobi voznik prek vmesnika na sredinskem zaslonu. Plačilo še naprej izvede samodejno in brez potrebe po aktivaciji prek aplikacije ali celo uporabe kreditne kartice.

To pomeni, da je sto kilometrov ob povprečni porabi stalo dobrih pet evrov. Prav gotovo je Tesla trenutno edini ponudnik ultrazmogljivega polnjenja, ki ponuja elektriko po tako nizki ceni. Ob primerljivi moči je cena vsaj polovico nižja kot pri neposredni konkurenci, ki ima za nameček še veliko več težav pri zanesljivosti polnilnic.

Hitro in učinkovito načrtovanje poti. Predlagane Tesline hitre polnilnice navajajo tudi cene, ki so odvisne od pričakovane gneče v določeni uri dneva. Foto: Gregor Pavšič

Dodatni gumbi na stropu za upravljanje z brezstopenjskim menjalnikom. To je sicer rezervna možnost, saj se s prestavami upravlja prek sredinskega zaslona. Foto: Gregor Pavšič

Od 20 do 80 odstotkov baterije v 25 minutah

Za test učinkovitosti hitrega polnjenja smo testirali naprednejše polnilnice v Žirovnici (enake so v Krškem). Ljubljanska lokacija Teslinih polnilnic prav gotovo zaradi šibkejšega toka ne sodi med zmogljivejše. Tik pod mejo 20-odstotne napolnjenosti je znašala najvišja moč polnjenja kar 174 kilovatov, a je nato ta moč relativno hitro padla. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov je trajalo 25 minut. Na klasičnih polnilnicah AC je dosegljiva moč do 11 kilovatov.

Krivulja polnjenja:

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 155 kW 128 kW 117 kW 99 kW 83 kW 63 kW 48 kW

Doseg pozimi od 300 do skoraj 400 kilometrov, porabo učinkovito niža predgretje baterije

Noben električni avtomobil ni imun na nizke temperature, prav tako ne Tesla. Proizvajalci se na mraz različno uspešno odzivajo. Pri osnovni tesli je bil izziv kar zanimiv, saj ima baterija uporabno kapaciteto le 57 kilovatnih ur (kWh). Pri povprečni porabi od 17 do 18 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov bi doseg znašal več kot 300 kilometrov.

Toda porabo je mogoče še precej znižati s predgretjem baterije. To je mogoče opraviti že doma, in sicer takrat, ko je avtomobil priključen na kabel ter za gretje ne uporablja energije iz baterije. Predgretje med vožnjo poveča porabo, toda pozneje se poraba spet občutno zniža. Kdor bi se s predgreto baterijo odpeljal od doma, lahko računa na vsaj tri ali štiri kilovatne ure nižjo porabo na sto kilometrov.

Poraba 15 kilovatnih ur tudi pozimi pri majhni bateriji omogoča skoraj 400 kilometrov dosega. Glede na majhnost Slovenije in razširjenost Teslinih polnilnic po Evropi prav gotovo veliko in pomislek, ali doplačati osem tisočakov za večjo baterijo in 150 kilometrov več dosega, je prav gotovo na mestu.

Predvsem otroci in drugi potniki zadaj bodo veseli dodatnega zaslona

Med zelo opazne novosti po prenovi sodi dodatni zaslon za potnike na zadnji klopi. Ta omogoča ogled pretočnih video vsebin (YouTube, Netflix, Disney …) med vožnjo. Potniki zadaj lahko prek brezžičnih slušalk poslušajo zvok videa, voznik in sovoznik spredaj pa lahko istočasno poslušata povsem drugo glasbo.

Druge že znane tehnično-zabavne posebnosti tesel ostajajo. Na eni strani še naprej uporabni "frunk" oziroma prtljažnik v sprednjem delu avtomobila (zaradi zračnih blazin in aktivnega pokrova za zaščito pešcev ter kolesarjev je malenkostno manjši), na drugi zelo uporabna aplikacija, zdaj še hitrejši procesor za delovanje infozabavnega vmesnika ter hitro in natančno načrtovanje poti prek Googlovega vmesnika.