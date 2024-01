Kako gre Norvežanom? Velik padec prodaje, trend je jasen.

Norvežani so v enem letu prvič do zdaj prodali več kot sto tisoč električnih avtomobilov. Ti so lani predstavljali več kot 82 odstotkov trga novih avtomobilov.

Norveška skladno z velikostjo države ne sodi med največje avtomobilske trge v Evropi, a so zato iz različnih razlogov še vedno daleč pred vsemi pri hitrosti sprejemanja električnih avtomobilov. Lani so jih skupno registrirali 104.590, vseh avtomobilov pa 126.948.

Celoten norveški avtomobilski trg je lani kar močno upadel kar za 27 odstotkov, kar pomeni več kot 47 tisoč manj prodanih novih avtomobilov kot leta 2022. Delež električnih avtomobilov je rahlo narasel in sicer za dobre tri odstotne točke. Predlani je bil delež 79,3-, lani pa 82,4-odstoten.

Med znamkami je bila na vrhu Tesla s 25.405 registracijami in 20-odstotnim tržnim deležem. Toyota (12,4 % trga) je prehitela Volkswagen (10,8 % trga), sledila sta Volvo (7 % trga) in Škoda (6,1 % trga).

Dvajset najbolje prodajanih avtomobilov na Norveškem:

št. registracij tržni delež Tesla Model Y 23.085 18,2 % Volkswagen ID.4 6.614 5,2 % Škoda Enyaq 5.740 4,5 % Toyota bZ4X 5.395 4,2 % Volvo XC40 5.025 4,0 % Ford Mustang Mach e 3.792 3,0 % Toyota Yaris 3.582 2,8 % Toyota RAV4 3.457 2,7 % Volkswagen ID.3 3.141 2,5 % Hyundai Kona 2.991 2,4 % Audi Q4 e-tron 2.688 2,1 % Nissan Ariya 2.606 2,1 % Nissan Leaf 2.471 1,9 % BMW iX1 2.415 1,9 % Tesla Model 3 2.083 1,6 % Toyota Corolla 1.911 1,5 % Polestar 2 1.832 1,4 % BMW i4 1.782 1,4 % MG 4 1.622 1,3 % Audi Q8 e-tron 1.602 1,3 %

vir: OFV

Toyota bZ4X je bil četrti najbolje prodajani avtomobil na Norveškem. Foto: Gregor Pavšič

Med posameznimi avtomobili je bila zanesljivo najuspešnejša tesla model Y. Teh so Norvežani lani kupili 23.085, kar je zagotavljalo 18-odstotni tržni delež. Predlani je ta znašal še zgolj deset odstotkov. Drugi najuspešnejši električni avtomobil je bil volkswagen ID.4 s 6.614 registracijami, sledila sta škoda enyaq (5.740 registracij) in toyota bZ4X (5.395 registracij).

V prvi deseterici trga so prevladovali polno električni avtomobili. Izjeme oziroma tisti, ki imajo v ponudbi tudi ostale pogone (bencin, hibrid) so bili volvo XC40, toyota yaris, toyota RAV4 in hyundai kona. Med pravimi kitajskimi avtomobili (mednje ne štejemo Volva in Polestara) je bil le MG 4 s 1.622 registracijami. Pri Tesli se je model 3 uvrstil šele na končno 15. mesto in je bil za Norvežane lani povsem v senci modela Y.