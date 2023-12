Jeza v avtošoli: "Odprl je vrata in se sunkovito obrnil proti meni"

Slovenske avtošole oziroma kandidati, ki se odločijo opravljati vozniški izpit, se soočajo z dolgimi čakalnimi vrstami na izpitno vožnjo, saj, kot poroča Dnevnik, primanjkuje ocenjevalcev. Zanimanja za ta poklic ni, so namreč slabše plačani kot učitelji vožnje, čeprav imajo prav tako veliko odgovornost. Zaradi dolgih čakalnih vrst so nemalokrat tudi tarča verbalnega nasilja, piše Dnevnik.

Čakalne vrste na glavno izpitno vožnjo so vse daljše – v Ljubljani 50 dni, v Kranju 45, v Mariboru 40 dni, v Krškem 15 dni –, kar med kandidati ustvarja velik časovni in finančni pritisk, zato se nemalokrat pojavlja tudi verbalno nasilje nad ocenjevalci. Letos so zabeležili že štiri.

Takole je za Dnevnik doživeto opisala ena od ocenjevalk:

"Ob analizi izpitne vožnje se je začel kandidat vidno razburjati. Njegov ton glasu je postal vreščav in osoren. Z verbalnim nasiljem je poskušal vplivati na izrek ocene izpitne vožnje. Ob ugotovitvi, da s takšnim ravnanjem ne bo dosegel nič, se je sunkovito obrnil proti meni, začel vpiti in se prerekati. Učitelj vožnje je nato kandidata hotel pomiriti, a se ta ni mogel obvladati. Odprl je vrata in se ponovno sunkovito obrnil k meni. V tistem trenutku me je učitelj vožnje zaprosil, naj zaradi lastne varnosti raje izstopim iz vozila. To sem tudi storila. Stekla sem v prostore AVP in se zaklenila v pritlično pisarno, od koder sem še vedno imela pregled nad celotnim dogajanjem. Kandidat je nasilje še stopnjeval, s sunkovitim zapiranjem sopotnikovih vrat je skušal poškodovati šolsko vozilo. Nato se je lotil še učitelja vožnje. Med drugim mu je raztrgal dnevni razvid vožnje."

Veliko je bolniških odsotnosti in odpovedi

"Čakalne dobe za vozniški izpit so še vedno absolutno predolge. To je velikokrat razlog za slabo voljo tako učiteljev vožnje kot kandidatov, kar se kaže tudi v slabšem uspehu na izpitni vožnji. V mesecu ali več, ko kandidat ne vozi, njegova forma ne pade za eno stopnico, ampak za nadstropje nižje. Mnogi si žal ne morejo privoščiti dodatnih ur vožnje," je za Dnevnik izpostavil Roman Strehar, vodja avtošole Ježica.

Za ta poklic ni zanimanja, saj je plačilo prenizko, delo pa zahtevno in odgovorno, povečana nestrpnost kandidatov pa potencialne ocenjevalce še dodatno odvrača od tega poklica. Zaostanke rešujejo z dodatnimi nadurami in najemanjem zunanjih sodelavcev, so za Dnevnik pojasnili na AVP, a to, kot so poudarili, ni rešitev, saj je zaradi preobremenjenosti več bolniških odsotnosti in celo odpovedi.

Ima nižjo plačo kot učitelj vožnje

Ocenjevalec mora imeti predhodne izkušnje kot učitelj vožnje, vendar njegova začetna plača znaša 1.492,62 evra bruto, učitelji v zasebnih avtošolah pa lahko po oceni sindikata zaslužijo tudi več kot dva tisoč evrov bruto. Zato so izpostavili, da želijo povišanje plač za toliko razredov, da bi najnižja plača ocenjevalca presegala plačo učitelja vožnje. Le tako bi lažje uresničili kadrovski načrt in zmanjšali zaostanke.

Poleti je sindikat, če se razmere ne bodo uredile, za jesen napovedal stavko, a so se odločili počakati. Sklenili so, da dajo najprej možnost pogajanjem o novem plačnem sistemu, o stavki pa se bodo odločali po novem letu.