To je "nujno zlo" v višini dveh minimalnih neto slovenskih plač

Pridobitev vozniškega dovoljenja marsikomu predstavlja velik strošek, ki je dandanes skorajda neizogiben. Cene ur in drugih pogojev, potrebnih za uspešno opravljen vozniški izpit, se iz leta v leto višajo. V zadnjem letu so poskočile za okoli 20 odstotkov. Največje breme za kandidate sicer predstavljajo ure vožnje, ki se razlikujejo od posameznih krajev, določajo jih šole vožnje same. V prestolnici ura vožnje povprečno stane 36,5 evra. Če kandidati v Ljubljani za uspešno opravljen vozniški izpit v povprečju potrebujejo 38 ur, samo strošek ur vožnje nanese krepko čez tisoč evrov.

Vozniški izpit je danes "nujno zlo". Brez vozniškega izpita je človek precej omejen, večina delovnih mest zahteva opravljen vozniški izpit kategorije B.

Kje je cena ure vožnje najvišja?

Največje breme za kandidate predstavljajo ure vožnje, ki se razlikujejo od posameznih krajev, določajo jih šole vožnje same. Pred dvema letoma je ura vožnje v povprečju stala 27 evrov. Na podlagi podatkov posameznih spletnih strani šol vožnje po Sloveniji se cene ure vožnje v Ljubljani trenutno gibljejo med 33 in 40 evri, v Mariboru v povprečju znaša 35,5 evra, v Kopru kandidati za uro vožnje v povprečju odštejejo 34 evra, v Novem mestu 33 evrov, na Jesenicah pa je povprečna cena ure vožnje enaka kot v Ljubljani, in sicer 36,5 evra.

Povprečna cena tako znaša 35,4 evra, kar pa je približno osem evrov več kot pred dvema letoma. Veliko šol vožnje sicer ponuja popuste na večjo količino zakupljenih ur.

Ker se cena skupnih stroškov za pridobitev vozniškega dovoljenja v zadnjih letih vztrajno zvišuje, si marsikateri dijak opravljanja vozniškega izpita ne more privoščiti, svari Dijaška organizacija Slovenije. Foto: Klemen Korenjak

Vozniški izpit veliko finančno breme

"Višje cene v šolah vožnje so logična posledica vseh stroškov, ki so vezani na poučevanje, tako od goriva, vozil in vzdrževanja vozil ter drugih stroškov vodenja šole vožnje, tudi plače zaposlenih. Prav tako je treba poudariti, da so testiranje, razkuževanje vozil in vsi ukrepi, povezani s pandemijo, še dodatno obremenili delovanje in likvidnost šol vožnje," pojasnjuje Manuel Pungertnik iz šole vožnje AMZS.

Preden kandidat z inštruktorjem sede v vozilo in začne praktično delo opravljanja vozniškega izpita, mora najprej uspešno opraviti tečaj prve pomoči, ki stane dobrih 33 evrov. Po desetih urah tečaja lahko kandidat pristopi k izpitu prve pomoči, ki ga stane še dodatnih 65 evrov. Nato mora opraviti zdravniški pregled, povprečno bo kandidat zanj odštel 42 evrov. Z omenjenima potrdiloma lahko kandidat opravi še teoretično usposabljanje, to je tečaj cestnoprometnih pravil. CPP traja 20 pedagoških ur in stane od 60 do 90 evrov. Uspešno opravljeno teoretično usposabljanje je treba vpisati v evidenčni karton, ki stane dodatnih deset evrov.

Na vrsti je prijava na teoretični del vozniškega izpita. Kandidati se nanj prijavijo na upravni enoti, ceno določa Agencija za varnost v prometu (AVP) in znaša 42 evrov.

Nato sledita praktični del vozniškega izpita in prijava na izpitno vožnjo na upravni enoti, ki stane 37,5 evra ter izdaja vozniškega dovoljenja, ki stane 25 evrov. Zakonsko določeno je, da mora kandidat opraviti minimalno 21 ur (20 ur vožnje plus izpitna vožnja). Ob minimalnem številu ur in vseh predhodnih obveznostih tako kandidat za izpit odšteje dobrih tisoč evrov. Po besedah Pungertnika je povprečno število ur vožnje pogojeno tudi s krajem, kjer kandidat opravlja izpit. V Ljubljani tako kandidati v povprečju vozniški izpit opravijo z 38 urami, zato se stroški povišajo za okoli 500 evrov.

Če je še pred dvema letoma izpit, ki ga je kandidat opravil z minimalnim številom ur, stal okoli 900 evrov, je cena zdaj precej višja. V povprečju lahko strošek vozniškega izpita primerjamo z dvema minimalnima neto slovenskima plačama. Ta sicer v letu 2021 znaša 736 evra.

Po večmesečnem zaprtju v šolah vožnje beležijo povečan obseg dela

Kot pojasnjuje Pungertnik, šole povečanega zanimanja kandidatov ne zaznavajo, imajo pa vsekakor več dela, saj so bili zaradi epidemije koronavirusa zaprti pet mesecev: "To pomeni, da na državni ravni nismo sprejeli približno 40 odstotkov vseh kandidatov, ki bi jih v običajnih okoliščinah. Menim, da je povečan obseg dela posledica tega in da se samo zanimanje ni povečalo."

Enako pove direktor šole vožnje Modri voznik Dražen Jurčič: "Zaprti smo bili več mesecev, zato moramo zdaj narediti vse za nazaj, govorimo o nekaj tisoč kandidatih. Teh petih mesecev ne moremo nadoknaditi v dveh mesecih. Za to potrebujemo leto ali dve. Omejeni smo s številom ljudi, nove delovne sile na trgu praktično ni. Beležimo naval, tudi na upravnih enotah kandidati čakajo in to se pozna na čakalnih dobah."

Po njegovih besedah se je v zadnjem času kakovost inštruktorjev in celotne storitve zvišala. "Dobre inštruktorje je treba nagraditi z višjo plačo. Ta poklic je bil pretekla leta zelo podcenjen in trenutna cena ure vožnje je nekako običajna, omogoča, da vsakih pet let zamenjaš vozilo, da ima učitelj vožnje primerno plačo," je še povedal Jurčič.