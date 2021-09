Kandidatka v avtošoli prijavila inštruktorja zaradi spanja med vožnjo

Na inšpektoratu za infrastrukturo so ponovno prejeli prijavo zoper Šolo vožnje Čadej iz Žalca, znova se nanaša na delo njihovih učiteljev vožnje, so potrdili na inšpektoratu. Prijavo je tokrat podala ena izmed kandidatk šole, saj naj bi njen inštruktor med vožnjo spal, kandidatka pa se je iz šole že izpisala.

Na inšpektoratu so za STA navedli, da so prvo prijavo prijavo zoper omenjeno šolo prejeli v lanskem letu, a takrat nepravilnosti niso ugotovili. Ponovno so prijavo prejeli v četrtek. Sorodnica omenjene kandidatke je povedala, da inštruktor ni spal samo med vožnjami njene sorodnice, ampak tudi pri drugih. Mladi pa ne znajo niti ne upajo kar koli reči, čeprav gre za varnost vseh udeležencev prometa, je dejala.

Dodala je tudi, da so avtošoli dali vsaj pet priložnosti, da spremenijo svoj odnos, kar so sicer naredili, ampak na slabše. "Seveda spanje inštruktorja med vožnjo ni edina stvar, ki jo je ta avtošola naredila narobe," je še dejala sorodnica kandidatke in dodala, da ji šola grozi s civilno tožbo za blatenje imena.

V šoli vožnje vse očitke zanikajo

V omenjeni šoli vožnje na vprašanja STA niso odgovarjali, za Slovenske novice pa je lastnik šole Milan Čadež vse očitke zanikal.

Kot je povedal, gre za inštruktorja, ki ima 40 let delovnih izkušenj in veljavno listino o opravljenem zdravniškem pregledu. "Med sestankom smo poklicali nekaj drugih njegovih kandidatov in nihče ni potrdil izjav kandidatke. A smo inštruktorja - vse za dobro stranke - vseeno sankcionirali, dobil je opomin pred odpovedjo. Kandidatki smo dodelili drugega inšpektorja," je dejal Čadež in dodal, da so se trudili, da bi našli skupni jezik.

Po navedbah časnika so tako podpisali celo poravnavo, kjer so, kot so zahtevali, vrnili denar za 10 ur vožnje. Pa ne zato, ker bi se čutili odgovorne, temveč so res hoteli ponuditi še več, kot bi bilo treba.

Šola vožnje Čadej, ki posluje od leta 2004 oz. 2005, ima devet inštruktorjev vožnje, sedež ima v Žalcu, poslovalnico pa v Celju, je razvidno iz objave na njihovi spletni strani.