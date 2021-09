Pogumno dekle z divjim yugom: njena zgodba je polna navdiha

Sanja Smrdelj je nekdanja kartistka in hči Marjana Smrdelja, ki je na gorskih dirkah občasno dirkal tudi s formulo 3000. Foto: Uroš Modlic Na štartni črti je mirno sedela v avtomobilu in bila z očmi usmerjena naprej proti cesti do prvega desnega ovinka. Čakalo jo je pet dirkaških kilometrov. Ko so se na semaforju odštevale zadnje sekunde, je začela počasi dvigati vrtljaje motorja. Nato pa zelena luč, spuščena sklopka in zavora. Plin do konca. Mali zastava yugo, resda že na pogled opazno širši od običajnih, kar nazorno kaže njegovo eksplozivno naravo, je skupaj z njo neverjetno hitro pospešil s štartne črte.

Kot kak mali izstrelek. Ob tem prizoru bi naključni mimoidoči kar težko verjel, da v tem "divjem" yugu sedi majhna voznica iz Klenika pri Pivki, ki je pred leti prebolela raka na dojki in ima zato še danes težave z vrtenjem volana. Pa jo bolezen ni ustavila in o dirkanju, še najraje z "yugecem", še naprej govori z velikim navdušenjem.

"Moj stari yugec je še vedno doma in tam čaka. Yugo mi je še vedno nekaj posebnega tudi kot dirkalnik. Tudi pri tej izboljšani različici bi imela raje še naprej klasični ročni menjalnik H. Zdaj imam sekvenčnega z obvolanskimi ročicami. Tu je vsaj pretikanje kot vožnja na dopust, ti povem. Toda s svojo roko ne morem drugače," odkrito pripoveduje 34-letna Sanja Smrdelj.

“Pred vsako kemoterapijo sem mislila na yugo v domači garaži …”

Pred nekaj leti je zbolela za rakom na dojki. Trije zdravniki so jo pretipali in ji zatrdili, da ni nič narobe in naj gre domov. Ko je bila na vratih, se je obrnila, zahtevala dodatne preiskave in odstranitev njej tako sumljive bule. Njen občutek je ni varal. Leto in pol je bila na zdravljenju. Danes čuti posledice in ima v roki mnogo manj moči kot nekoč.

“Ko sem zbolela, sem si najprej želela preživeti in biti še najprej skupaj z družino, drugo pa sem si srčno želela nazaj na dirke. Ko sem bila dovolj pri močeh, sem šla doma v garažo pogledati mojega yuga. Dajal mi je moč. Vedno, ko me je čakala kemoterapija, sem mislila nanj. In zato sem tudi takrat, ko sem vendarle lahko spet vozila na dirki, za njegovim volanom jokala od sreče. Pa to kljub temu, da sem peljala počasi in da motor sploh ni deloval. Dve leti prej sem živela le za ta dan in tisto ciljno zastavico.”