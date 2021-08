43 let razlike: dedek, sin in vnuk si delijo nekaj skupnega

Prizor, ki ga vidimo redko ali morda celo nikoli. Na eni avtomobilski dirki tri generacije voznikov iz iste družine. To so 61-letni Dane, 39-letni Klemen in 18-letni Nejc Trček.

Prizor, ki ga vidimo redko ali morda celo nikoli. Na eni avtomobilski dirki tri generacije voznikov iz iste družine. To so 61-letni Dane, 39-letni Klemen in 18-letni Nejc Trček. Foto: Tomaž Brelih

Trije avtomobilski navdušenci iz iste družine. Med njimi je 43 let razlike. Najprej se na štart odpelje dedek, nato še sin in njegov vnuk. To so Trčkovi iz Poljanske doline.

Zelo redko se zgodi, da bi na eni avtomobilski dirki sodelovale tri generacije ene družine. Tak primer so Trčkovi iz Poljanske doline. Na zadnji gorski dirki v Lučinah so bili v konkurenci dedek, njegov sin in še vnuk. To so 61-letni Dane, 39-letni Klemen in 18-letni Nejc Trček.

"Nimam besed. Zadovoljen, da sta še sin in vnuk zraven. Nisem pa nervozen. Bolj sem bil prej, ko sem ju le gledal, kako dirkata. Zdaj je lažje, ko smo vsi v konkurenci," pravi Dane Trček, ki se je pri 61 letih vrnil na dirke prvič po letu 2014. Takrat je na gorski dirki v Buzetu vozil še zastavo yuga, zdaj pa je končal pripravo "novega" peugeota 205.

“Novi” peugeot 205 za 61-letnega Danija Trčka. Foto: Gregor Pavšič

"Ko je bil sin Klemen star štiri leta, je v boksih kar jokal, ker se ni mogel usesti v dirkalnik in se odpeljati skupaj z menoj. Da pa je v dirkaške vode zaneslo še vnuka Nejca, nisem čisto nič presenečen," nadaljuje najstarejši v generaciji Trčkov na avtomobilskih dirkah. Sam je začel že leta 1988 s fičkom v reliju. Nadaljeval je z yugom, si nato privoščil nekaj premora in nadaljeval v avtokrosu ter relikrosu.

Svojega peugeota 205 je začel pripravljati že pred trinajstimi leti. "Kake pol leta smo bili še zelo zagnani, nato pa je ta projekt obstal. Lani smo se vendarle odločili končati začeto delo," pravi Dane Trček, ki je z avtomobilom uspešno končal gorsko dirko v Lučinah.

Konec osemdesetih je v reliju začel s fičkom. Dane Trček še danes pri 61 letih rad sede za volan in od tam v isti konkurenci opazuje tudi sina in vnuka. Foto: Gregor Pavšič

Klemen Trček (MG ZR 105) je letos v diviziji I dobil gorsko dirko v hrvaškem Skradinu in vodi v skupnem seštevku državnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic

Zastrupil se je z rjastim žebljem in dirkaškim bencinom

Oba mlajša Trčka vozita MG dirkalnik ZR 105. Danetov sin Klemen na polovici sezone vodi v državnem prvenstvu divizije I in prav ta konec tedna ga čaka nov nastop v Ilirski Bistrici. Letos je zmagal na eni dirki, in sicer v hrvaškem Skradinu.

"Otroških let spremljanja očeta na dirkah se spomnim bolj slabo. Na njegovem zadnjem reliju, mislim da leta 1990, sem ob progi pohodil rjast žebelj in sem zaradi zastrupitve imel dve operaciji noge. Očitno pa sem se takrat zastrupil tudi z dirkaškim bencinom," se spominja Klemen.

Nejc Trček na dirke z MG pri 18 letih Foto: Gregor Pavšič

Pozneje je očeta spremljal na dirkah v avtokrosu, pred 20 leti je postal njegov mehanik oziroma spremljevalec v boksih. Leta 2002 se mu je pridružil v yugu za avtokros. Tri leta pozneje je zmagal v avtokrosu pokalu slovenskih in hrvaških voznikov, leta 2009 je bil državni prvak v paralelnem relikrosu v diviziji I. Letos se bo očitno boril za naslov državnega prvaka na gorskih dirkah.

Tako kot očeta pa tudi Klemna ni presenetilo, da se je ob prvi priložnosti v dirkalni avtomobil usedel tudi njegov, zdaj 18-letni, sin Nejc.

"Spremljal me je na vseh dirkah. Z dirkanjem se je verjetno zastrupil že leta 2003, ko me je po dirkah spremljal še v ženinem trebuhu. Moji zvesti navijači so seveda tudi žena Špela in poleg Nejca, ki je letos postal tudi moj konkurent, me na skoraj vseh dirkah spremljajo in zame navijajo še preostali štirje otroci Manca, Žan, Ema in Gaja," nam je povedal Klemen Trček.