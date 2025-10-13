Včeraj nov mejnik: to so Slovenke, ki so z avtomobili že prehitele fante #foto

Nekaj hitrih Slovenk je z avtomobili že osvojilo naslove državnih prvakinj v pretežno moški konkurenci.

Avtomobilizem je eden zelo redkih športov, kjer moški in ženske tekmujejo v isti konkurenci in med seboj niso ločeni. Zato so še toliko več vredni uspehi deklet, ki uspejo v moški konkurenci zmagati na posameznih dirkah ali pa celo osvojiti naslove državnih prvakinj.

Tak je bil razplet letošnjega gorskohitrostnega državnega prvenstva. V najbolj množičnem razredu 5B (letos je na dirkah nastopilo 35 tekmovalcev, kar je polovica vseh na gorskih dirkah) je državna prvakinja včeraj postala Maša Eržen (peugeot 306).

Eden prvih ženskih državnih naslovov med vozniki

28-letna voznica, hči nekdanjega voznika relija Matjaža Eržena, je letos na sedmih dirkah dvakrat zmagala in uspela v zaključku nadoknaditi primanjkljaj točk zaradi odstopa na dirki v Podnanosu. Eržen je bila lani v tem razredu podprvakinja, letos pa je dodala še državni naslov.

To je do zdaj v Sloveniji eden redkih ženskih naslovov državne prvakinje v moški konkurenci, saj so bile do zdaj dekleta kvečjemu pokalne prvakinje.

Na zadnji dirki je včeraj po tehnični okvari menjalnika odstopil celo sezono vodilni Nejc Kukec (renault clio), Eržen pa je prišla do naslova prvakinje. Kukec je podprvak, tretji nato včerajšnji zmagovalec Erik Maglica (škoda fabia), četrto še eno dekle Maja Šketelj (peugeot 206).

Asja Zupanc in Blanka Kacin (mitsubishi lancer EVO9) sta leta 2011 zmagali v pokalu Mitropa. Foto: Gregor Pavšič

Sanja Smrdelj je z yugom integrale letošnja državna prvakinja med voznicami na gorskih dirkah. Foto: Gregor Pavšič

Romana Zrnec je kot edina ženska zmagala na reliju za državno prvenstvo. Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

V preteklosti so dekleta v slovenskem avtomobilskem športu največ uspehov dosegale v kartingu. Irena Lavrič je bilo prvo dekle, ki je postalo državna prvakinja v kartingu, in to še v času nekdanje Jugoslavije. Lavrič je bila tudi avtomobilistka leta. Pozneje je več deklet naslove prvakinj osvajalo tudi večkrat (Nina Jerančič, Lucija Živec …).

V avtomobilskem športu je meje v 80. letih premikala Romana Zrnec. Še vedno je edina ženska, ki je zmagala na relijih za državno prvenstvo v skupni razvrstitvi. Zrnec je bila v skupni razvrstitvi leta 1986 državna podprvakinja.

Zrnec je bila državna prvakinja v reliju v razredu A nad 1.300 cm3 (1986), eno leto prej pa tudi v razredu A do 1.600 cm3 na gorskih dirkah – obakrat z renault 11 turbo. Leta 2010 je Klavdija Senica naslov državne prvakinje osvojila v krožnohitrostnih dirkah.

Blanka Kacin je večkratna državna prvakinja v reliju med sovozniki. Foto: WRC Croatia

V reliju smo po Romani Zrnec dobili nekaj tudi povsem ženskih posadk. V reliju je bila v državnem prvenstvu Divizije 1 podprvakinja Klavdija Senica (fiat panda kit car), v višjih kategorijah pa se je dosežkom Zrnec najbolj približala Asja Zupanc. Po uspehih v kartingu je bila dvakrat prvakinja pokala Seicento, nato pa je v reliju postala prvakinja mednarodnega pokala Mitropa in se tudi v Sloveniji močno približala zmagi v skupni razvrstitvi. Leta 2013 je bila v skupnem seštevku državnega prvenstva tretja.

V reliju so bile uspešne sovoznice. Tina Lazar je kot prvo dekle postalo državna prvakinja med sovoznicami v skupni razvrstitvi in je s tem nadgradila dosežek Marjetke Poberaj iz 80. let, ko je bila ta državna prvakinja med sovozniki v nižjem razredu.

Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot sta pred dvema letoma tako slavila svoj naslov državnih prvakov v reliju. Foto: Gregor Pavšič

Najuspešnejši sovozniki v reliju so dekleta

V zadnjem obdobju med sovozniki v reliju prevladujejo prav dekleta. Najbolj med njimi Blanka Kacin, ki je brala zapiske že Asji Zupanc, zdaj pa je večkratna državna prvakinja med sovozniki z Rokom Turkom. Tara Berlot je bila državna prvakinja z Markom Grossijem, Pia Šumer je letos na reliju že zmagala kot sovoznica Marka Škulja.

Ana Jenc se je letos na eni izmed dirk za državno prvenstvo v avtokrosu zavihtela na zmagovalne stopničke razreda CrossCar, a vozniški uspehi so za dekleta najpogostejši na gorskohitrostnih dirkah.

Med voznicami državna prvakinja Sanja Smrdelj

Letos je tam vozilo osem voznic, vse pa so ne glede na avtomobil združene v skupno kategorijo. Najhitrejša med njimi in državna prvakinja je Sanja Smrdelj (yugo integrale), ki že leta vztraja v zmogljivem prototipu yuga s štirikolesno gnanim pogonom lancie delte. Smrdelj med dekleti dosega tudi najvišje rezultate v skupni razvrstitvi.

V razvrstitvi voznic sta bili letos za njo uvrščeni Maja Šketelj (peugeot 206) in Maša Eržen (peugeot 306). Od osmih deklet so tri odpeljale vseh sedem dirk za državno prvenstvo, Šketelj je bila kot edina uvrščena prav na vsaki dirki.

Razvrstitev voznice za državno prvenstvo: 1. Sanja Smrdelj (yugo integrale) 180 t., 2. Maja Šketelj (peugeot 206) 157 t., 3. Maša Eržen (peugeot 306) 153 t., 4. Kaja Gerdina (suzuki swift) 76 t., 5. Tijana Vidmar (MG ZR 105) 59 t., 6. Špela Mandelj (opel adam cup) 34 t., 7. Polona Kos (renault twingo cup) 30 t. 8. Laura Kobal (ford fiesta R2) 21 t.

Med hitrimi dekleti je bila letos na gorskih dirkah najbolj konstantna Maja Šketelj (peugeot 206). Foto: Gregor Pavšič