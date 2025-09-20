Od slovenske osamostvojitve je le 12 različnim gorskohitrostnim dirkačem uspelo osvojiti naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi. Pred zadnjima dvema dirkama letošnje sezone vodi Milan Bubnič (lancia delta), ki je v zadnjih 18 letih osvojil že 11 naslovov prvaka in v zadnjih desetih letih slavil že na 45 gorskih dirkah. Prve štiri voznike Bubnič, Dovjak, Čuden in Grudnik od zaključka prvenstva loči le devet točk.

Hrvaški Buzet gosti predzadnjo gorskohitrostno dirko državnega prvenstva. V skupni razvrstitvi se obeta eden najzanimivejših razpletov, saj prve štiri voznike loči le devet točk. Kot vodilni se v Buzet podaja Milan Bubnič (lancia delta), šest točk zaostajata Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) in Matevž Čuden (porsche GT3 cup), devet točk pa Matej Grudnik (renault clio E1). Bubnič lovi 12. naslov državnega prvaka, Čuden bo poskušal ubraniti lanskega, za Dovjaka in Grudnika bi bil končni uspeh prvi naslov državnega prvaka. Grudnik je letos zmagal dvakrat, Dovjak in Bubnič po enkrat.

Foto: Aljaž Jež

Od slovenske osamosvojitve gorskohitrostno državno prvenstvo ni bilo vsako leto razpisano v skupni razvrstitvi. Nesporni kralj je postal Milan Bubnič (lancia delta) z 11 naslovi državnega prvaka, od tega z devetimi zaporednimi v obdobju od leta 2015 do 2023. Bubnič je od leta 2015 do danes zmagal že na 45 gorskih dirkah v razvrstitvi državnega prvenstva. Štiri naslove državnega prvaka (tri zaporedne v obdobju med letoma 1997 in 1999) v skupni razvrstitvi je osvojil tudi Slavko Dekleva.

Gorskohitrostni državni prvaki v skupni razvrstitvi v samostojni Sloveniji:

1992: Dagmar Šuster (BMW M3),

1993: Slavko Komel (opel kadett),

1994–1995: Stojan Pirjevec (BMW M3)

1996: Martin Črtalič (peugeot 405)

1997–1999: Slavko Dekleva (BMW 320i ST)

2003: Andrej Skrbinšek (peugeot 306)

2004: Samo Valant (lancia delta)

2005: Slavko Dekleva (alfa romeo 156 ST)

2006: Igor Dekleva (alfa romeo 156 ST)

2007: Milan Bubnič (lancia delta)

2008: Samo Valant (lancia delta)

2012: Aleš Prek (porsche GT3 cup)

2013: Aleš Prek (porsche GT3 cup)

2014: Matevž Boh (mitsubishi lancer EVO9)

2015–2023: Milan Bubnič (lancia delta)

2024: Matevž Čuden (porsche GT3 cup)

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Bubnič je imel v zaključku prvenstva že večkrat mirne živce

Leta 2015 je Bubnič naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi osvojil s prednostjo le ene točke pred Petrom Marcem (mitsubishi lancer EVO8). Bubnič takrat na prvih dveh od šestih dirk ni osvojil nobene točke, nato pa je štirikrat zmagal in prehitel Marca. Pivčan se je v zaključku sezone že večkrat izkazal in ohranil mirne živce. Tako je leta 2019 na zadnji dirki točkovno prehitel Aleša Preka (honda civic), predlani pa Anžeta Dovjaka (hyundai i30 TCR). Objektivno sta letos prva favorita Bubnič in Grudnik, toda že vsaka manjša napaka ali tehnična okvara lahko spremeni marsikaj.

Foto: Gregor Pavšič

V Razredu 5A se v zaključku obeta podobno zanimiv razplet. Razlika med Miho Fabijanom (renault clio cup) in Primožem Kavškom (citroen saxo) je sedem točk, zato bo prav Buzet ena ključnih dirk sezone.

V Razredu 5B ima lepo prednost v skupnem seštevku Nejc Kukec (renault clio), saj je njegova prednost pred Mašo Eržen (peugeot 306) in Majo Šketelj (peugeot 206) že 32 točk. V Razredu 2 se bosta za naslov državnega prvaka (podobno kot v skupni razvrstitvi) pomerila Čuden in Dovjak. Trenutno ju loči šest točk v korist Čudna. Dovjak lahko že v Buzetu potrdi naslov mladinskega državnega prvaka, njegova prednost pred Kukcem je namreč že 33 točk.