Osupljivo iz Renaulta: ta avto v Slovenijo pripelje spomladi

Renault je razkril nov električni avtomobil. To je kompaktni SUV z imenom megane, ki bo imel dve velikosti baterije in je izdelan namensko za kar najboljši izkoristek električnih pogonov.

Renault predvsem z zoejem spada med najuspešnejše proizvajalce električnih avtomobilov, zdaj pa z novim kompaktnim križancem (neposrednim tekmecem peugeota e-2008, električne hyundai kone …) vstopa v prodajno še pomembnejši razred. Megane e-tech electric je njihov prvi avtomobil z namenske električne platforme CMF-EV, s katere smo do zdaj sicer že spoznali nissan ariyo.

Dolgo medosje, nizko težišče

V primerjavi s klasičnim meganom je ta električni križanec celo nekoliko krajši. To predvsem zaradi krajših previsov, zaradi vseh prednosti manjšega in manj kompleksnega električnega pogona pa je uspelo francoskim inženirjem medosno razdaljo povečati na 2,7 metra. Pri Renaultu izpostavljajo tudi nizko maso, ki pri različici z večjo baterijo znaša le 1.624 kilogramov.

Vrata so namreč aluminijasta, tudi elektromotor je deset odstotkov lažji od tistega v zoeju. Le enajst centimetrov visoka plast baterij prav tako spada med najožje rešitve na trgu in pomaga nižati točko težišča. Ta se nahaja devet centimetrov nižje kot pri klasičnem meganu.

Renault ima trenutno med kompaktnimi križanci priključnohibridnega capturja, tale megane e-tech pa bo povsem električna rešitev. Foto: Renault

Za Renault je ta notranjost nova, zaznamujeta pa jo predvsem dva 12,3-palčna zaslona in Googlov operacijski sistem. Foto: Renault

Dva elektromotorja, dve velikosti baterij

Elektromotor bo zmogel 96 ali 160 kilovatov moči (250 ali 300 njutonmetrov navora), kar bo omogočalo pospešek do 100 kilometrov na uro v dobrih sedmih sekundah. Pri baterijah bosta na voljo kapaciteti 40 ali 60 kilovatnih ur, pri polnjenju pa bo z doplačilom na voljo moč vse do 130 kilovatov (DC), pri polnilnicah AC pa bo imel pomembno Renaultovo prednost, in sicer moč polnjenja vse do 22 kilovatov.

Pri manjši bateriji bo doseg po standardu WLTP znašal do 300, pri večji pa do 470 kilometrov.

Nova zasnova notranjosti, infozabavni sistem deluje na Googlovi podpori

Povsem nova je notranjost. Združili so 12,3-palčne digitalne merilnike in enako velik zaslon. Deloval bo na Androidnem operacijskem sistemu, kar bo serijsko prinašalo tudi podporo Googlovih storitev.

Renault bo avtomobil na ceste pripeljal prihodnjo pomlad, ko bodo znane tudi cene.

Foto: Renault

Foto: Renault