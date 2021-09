Predsednik VW o prihodnosti posla: še prej ga je zmotila aktivistka

“Avtonomni in ne le električni avtomobili bodo najbolj spremenili industrijo in kakšne avtomobile bomo vozili,” je na predvečer avtomobilske razstave IAA v Munchnu povedal predsednik Volkswagna Herbert Diess.

Pred prihodom na prizorišče so ga “zmotili” aktivisti Greenpeaca. Ti so v petek skupaj z nemško okoljevarstveno skupino DUH napovedali tožbo proti Volkswagnu, če ti ne bodo okrepili svojih prizadevanj za nižanje škodljivih izpustov. Ob tem so se navezovali tudi na predlog Evropske komisije, da bi leta 2035 v Evropi prepovedali prodajo novih bencinskih in dizelskih avtomobilov.

Volkswagen je sicer med tistimi tradicionalnimi znamkami, ki se je elektromobilnosti lotila najresneje. Na globalnem trgu bi lahko po prihodu na Kitajsko do leta 2025 kot prvi ogrozili prodajno premoč Tesle. Diess pa se je na razstavi IAA v Munchnu, ki je usmerjena prav v mobilnost prihodnosti, bolj kot električnim pogonom posvetil avtonomnosti vožnje.

Za zdaj to samodejno vozilo preizkušajo le na poligonu blizu Munchna, kmalu pa se bodo testiranja začela tudi na ulicah bavarske prestolnice. Foto: Volkswagen

Diess pred tovarno električnih volkswagnov v Zwickauju. Volkswagen na sejmu IAA prvič predstavlja le električna vozila. Foto: Reuters

Med včerajšnjim dogodkom je Volkswagen razkril testno različico samodejno vozečega volkswagna ID Buzz AD1, ki ga bodo prihodnje leto začeli preizkušati na ulicah Munchna.

“Avtonomna vožnja bo spremenila industrijo kot še nič do zdaj. Tudi veliko bolj kot električna vozila, saj je bil prehod nanje relativno preprost. Pravo ključno spremembo pa prinašata tako prava programsko znanje in avtonomnost,” je povedal Diess.

Nudenje mobilnosti bo kmalu predstavljalo 15 odstotkov Volkswagnovega posla

“Leta 2030 bodo še 85 odstotkov našega posla predstavljali lastniški in avtomobili v najemu oziroma souporabi. Ostalih 15 odsotkov bodo različna vozila za prevoze in mobilnost kot del naše ponudbe,” ocenjujen Diess.

Prihodke iz različnih storitev samodejno vozečih avtomobilov umešča tudi v pomemben steber prihodnjega poslovanja družbe. Po predvidevanjih Volkswagna bodo leta 2030 letni prihodki celotnega avtomobilskega sektorja prek “softversko” omogočene prodaje iz avtomobilov znašali vsaj bilijon evrov.