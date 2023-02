Učitelj vožnje pijan in brez vozniškega dovoljenja

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so v četrtek na avtomobilski cesti A5 na relaciji Murska Sobota−Turnišče ustavili voznika, sicer učitelja vožnje, med usposabljanjem kandidata za voznika motornih vozil B-kategorije. Pri kontroli psihofizičnega stanja učitelja vožnje so ugotovili, da mu je elektronski alkotest pokazal 0,30 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Med usposabljanjem kandidata učitelj vožnje pri sebi tudi ni imel svojega veljavnega vozniškega dovoljenja. Učitelju so nadaljnje usposabljanje kandidatov in vožnjo motornega vozila prepovedali, za navedeni kršitvi pa so mu dodelili plačilni nalog v znesku 1.600 evrov in osem kazenskih točk.

O ugotovljenih kršitvah bodo policisti obvestili tudi pristojne inšpekcijske službe.