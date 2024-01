Konec zasebnih vrtcev ali le še vrtci za elito?

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pripravljajo spremembe zakona o vrtcih, s katerimi bi po mnenju Združenja zasebnih vrtcev Slovenije v praksi ukinili zasebne vrtce. Z ministrstva odgovarjajo, da je eno od področij tudi preučitev zakonskih rešitev ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev in da v ta namen deluje delovna skupina.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih. Prvič se je sestala konec decembra lani. Njeni člani so predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin, predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter predstavnica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, so za STA sporočili z ministrstva.

"Eno od področij je tudi preučitev zakonskih rešitev ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo pridobljene koncesije, so pa upravičeni do prejemanja sredstev za vsakega vključenega otroka iz občinskega proračuna v višini 85 odstotkov sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v istovrstni program javnega vrtca," so pojasnili.

Resne analize prostih mest ni

In prav o tem govori 34. člen zakona, ki ga po mnenju predsednice Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Teje Steblovnik, sicer članice delovne skupine, želijo spremeniti. "Težnja po spremembi 34. člena zakona o vrtcih obstaja že vrsto let. Gre za želje občin, da bi imele večjo moč odločanja pri tem, ali bi otroka, ki obiskuje zasebni vrtec, financirale ali ne. V združenju, ki vključuje 73 zasebnih vrtcev iz vseh regij, temu ostro nasprotujemo," je povedala za STA.

O tem so se pogovarjali tudi na prvi seji delovne skupine. "Argument občin je dvojno financiranje, vendar niti občine niti ministrstvo ne predstavijo resne analize podatkov, koliko je prostih mest v javnih in zasebnih vrtcih, koliko občine za to plačujejo, medtem ko iz naših analiz izhaja, da so danes otroci že v čakalnih vrstah. Prosta mesta so zato, ker je sistem takšen, da jih ne bomo mogli nikoli zapolniti, in zato, ker jih potrebujemo, če želimo vpisati tudi tiste otroke, ki se rojevajo med letom," je dejala.

Steblovnikova je prepričana, da bi sprememba zakona v praksi pomenila ukinitev oziroma zaprtje večine zasebnih vrtcev, saj bi ti vrtci za večino staršev postali nedosegljivi, posledično pa bi zasebni vrtci postali vrtci za elito. "Če bi se občina odločila, da vrtca ne sofinancira, bi morali starši otrok, ki so v teh vrtcih, plačati polno ceno brez subvencije. Vemo, da je cena vrtca čez 700 evrov, in redko kateri starš v Sloveniji si bi lahko še sploh to privoščil," je izpostavila.

Po podatkih ministrstva je bilo v Sloveniji 9. januarja v vrtce vključenih 97.645 otrok, od tega je v zasebnih vrtcih 5.088 oziroma 5,8 odstotka vseh vrtčevskih otrok.

Nov sestanek že danes

Z morebitno ukinitvijo 34. člena bi se po njenem mnenju prekršila tudi načela, zapisana v zakonu o vrtcih, da mora predšolska vzgoja zagotavljati načelo pluralnosti, upoštevati drugačnost in izbiro.

Na naslednjem sestanku delovne skupine, ki bo danes, pa bo Steblovnikova zahtevala, da se umakne "tak škodljiv" predlog, in predlagala, da se pogovarjajo v smeri kakovosti predšolske vzgoje.

Do končne priprave predlogov zakonskih sprememb je pred člani delovne skupine še veliko dela, zato v tem trenutku na ministrstvu ne morejo izpostavljati posameznega vsebinskega področja. "Glede na to, da je v delovni skupini tudi predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, lahko interese zasebnih vrtcev tako glede sistema financiranja zasebnih vrtcev iz javnih sredstev kot tudi drugih vprašanj izvajanja programov predšolske vzgoje v zasebnih vrtcih izpostavlja že v fazi same priprave zakonskih sprememb," so za STA odgovorili z ministrstva.

34. člen zakona o vrtcih določa, da mora zasebni vrtec za pridobitev javnih sredstev izvajati najmanj poldnevni program, zagotoviti vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ki izpolnjujejo izobrazbene pogoje, imeti vsak en oddelek otrok ter biti dostopen vsem otrokom pod enakimi pogoji. Določena je tudi metodologija za izračun, koliko denarja lahko prejme zasebni vrtec.