Pri Jankoviću pomirjajo starše: Sprememb za otroke v vrtcih ne bo

Vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana (MOL) Marija Fabčič je zavrnila večino pomislekov o reorganizaciji ljubljanskih vrtcev, ki so jih svetniki izrazili na ponedeljkovi seji mestnega sveta. Fabčičeva je danes ponovno zagotovila, da sprememb za otroke in starše ne bo ter da programov ne bodo zmanjševali.

Ljubljanski mestni svet je namreč na ponedeljkovi seji potrdil namero reorganizacije javnih vrtcev v MOL, kljub številnim pomislekom in opozorilom strokovne javnosti pred in opozicijskih svetnikov med sejo.

Na današnji redni novinarski konferenci MOL je Fabčičeva dejala, da želi predvsem pomiriti sodelavce v vrtcih in starše vrtčevskih otrok. Najprej je zavrnila pomislek o vpisu in premeščanju otrok med enotami. "Otroci bodo še naprej hodili v vrtec, ki ga bodo starši izbrali," je povedala in dodala, da ne želijo dodatno povečati prometa po Ljubljani ali komurkoli nagajati. Zagotovila je tudi, da ne bodo zapirali posameznih lokacij vrtcev, zaradi manjšega vpisa pa že sedaj zapirajo oddelke.

Svet staršev ostaja, uvajajo tudi novost

Zavrnila je tudi očitek o zmanjševanju vloge staršev v novem zavodu. "Starši ne bodo imeli nič manjše vloge v svojem vrtcu, kot so jo imeli do zdaj. Predvideno je, da bo v vseh 23 organizacijskih enotah vrtcev deloval svet staršev, ki bo sestavljen iz predstavnika vsakega oddelka," je povedala. Ob tem bodo ustanovili aktiv sveta staršev, v katerega bodo vključeni predsedniki svetov staršev vseh 23 organizacijskih enot. "To bo še ena nadgradnja, kajti tako bodo tudi starši imeli pregled nad stanjem drugod," je dodala.

Ostajajo tudi ravnatelji, ki bodo skrbeli za kadrovske zadeve

Nekateri svetniki so opozorili tudi na zmanjšano strokovno avtonomijo vrtcev in ravnateljev, s čimer se Fabčičeva ne strinja. Trdi, da bodo vsi ravnatelji ostali v svojih vrtcih in jih vodili. Dodala je, da bi si na občini sicer želeli tudi, da bi jih lahko še naprej imenovali ravnatelji, po novem bodo namreč pedagoški vodje enote, a zakonodaja tega ne omogoča. Ravnatelji bodo še naprej vodili dejavnost vzgoje in izobraževanja, pomagali pa jim bodo dodatni timi na ravni centra.

Na vprašanje o premeščanju zaposlenih znotraj novega centra je odgovorila, da bodo za kadrovske zadeve skrbeli zdajšnji ravnatelji. "To bo velika skrb ravnateljev, da zelo pazljivo delajo s sodelavci," je povedala. Do premeščanja sicer že zdaj prihaja v poletnem in prazničnem času. Navedla je primer spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, ki jih bo za zagotovitev pravice otroka lažje premestili iz enega vrtca v drugega.

Fabčičeva si bo kot članica komisije za spremembo zakona o vrtcih na ravni ministrstva za vzgojo in izobraževanje tudi prizadevala za spremembo zakonodaje, ki bi omogočala reorganizacijo vrtcev po ljubljanskem modelu.

Opozicijski svetniki so na seji omenili tudi slabo obveščenost zaposlenih v vrtcih o reorganizaciji. Fabčičeva je dejala, da sta po odločitvi o začetku postopka dve članici komisije obiskali vseh 23 vrtcev, se sestali z ravnatelji, ožjimi sodelavci in zaposlenimi v administrativno-računovodskih službah, ki se bodo tudi fizično preselili v prostore centra. "Po pogovorih z njimi ni bilo čutiti, da bi imeli še kakršnekoli zadržke, strah ali da bi bili nezadovoljni z načrtovano reorganizacijo," je povedala.

Petčlanska komisija za reorganizacijo

Komentirala je tudi odgovor ministrstva, ki ga na MOL sicer niso prejeli, da zakonodaja takega združevanja ne omogoča. "Prepričani smo, da vsa zakonodaja, ki smo jo tudi našteli, to omogoča že zdaj." Svetniki so na seji izrazili tudi pomislek o združevanju vseh vrtcev, če bi lahko združili samo poslovodske službe, kot je pri javnem holdingu. "Dejansko bi bil holdinški sistem verjetno najboljši, ampak tega zakonodaja dejansko ne omogoča," je še povedala Fabčičeva.

Podžupan Aleš Čerin, ki je ponedeljkovo sejo tudi vodil, je pojasnil, da je župan Zoran Janković v začetku leta imenoval petčlansko komisijo, da pripravi iztočnice za reorganizacijo. V skupino je po Čerinovih besedah imenoval ravnateljice Vrtca Galjevica Barbaro Novinec, Vrtca Trnovo Suzano Antič in Vrtca Pedenjped Marjano Zupančič, podžupana Boštjana Koritnika in Aleša Čerina ter glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirja Štruklja.

Predvidoma bodo zdaj, ko je sklep o nameri reorganizacije sprejet, odprli javno razpravo, ki bo trajala najmanj do konca januarja. V tem času pričakujejo tudi več sestankov s predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Po sprejemu ustanovitvenega akta, ki ga bo mestni svet potrjeval predvidoma spomladi, naj bi zavod z dejavnostjo začel 1. septembra 2024, 1. januarja 2025 pa naj bi k njemu pripojili 23 sedanjih javnih vrtcev.