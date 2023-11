Janković: Čakajo nas res težki časi. Zaskrbljena tudi Bratuškova.

Danes so na novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića predstavili projekt prenove železniškega nadvoza ter s tem povezane zapore prometa. "Poudarjamo, da nas v naslednjih mesecih čakajo res težki časi. Potovalni čas v Ljubljani v smeri sever–jug bo podvojen," napoveduje ljubljanski župan Zoran Janković. "Če se le da, potujte brez avtomobila ali z več osebami v avtu. Brez telefonov, šminkanja na semaforjih, bodite strpni in pozorni," je prebivalcem in potnikom še položil na srce.

V začetku januarja se bo začela rekonstrukcija podvoza pod železniško progo na Dunajski cesti v Ljubljani. "Malo nas skrbi, ker vemo, da bo to ogromna obremenitev za ljudi, potnike in voznike, ki se bodo gibali okrog gradbišča," je na začetku dogodka povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Potrebnih bo kar nekaj zapor, promet bo otežen, a ministrica upa, da bo glede na zelo natančno načrtovanje del vse teklo vsaj približno tekoče.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, je javnosti sporočil: "Za odvijanje železniškega prometa je most čez Dunajsko verjetno največji izziv. Čezenj potekajo štirje tiri, v času del bodo polovične zapore, zato bosta nekaj časa na razpolago le dva tira.

Za potrebe nemotenega odvijanja prometa s čim manj zaporami bo za potrebe potniškega prometa uveden drugačen režim. V tem času bo začasno železniško postajališče za vlake iz smeri Gorenjske in Kamnika nasproti Tivolija, za Pivovarno Tivoli, na mestu nekdanjega kina Mojca. Uvedli bodo nadomestni krožni mestni avtobusni prevoz, ki bo povezoval začasno postajališče z glavno postajo prek Gosposvetske in Slovenske ceste. Za potnike v smeri proti obali bodo uvedli nadomestne avtobuse. O natančnih voznih redih bodo javnost še obvestili.

Dela na mostu po načrtih končana do 1. septembra

Druge rešitve, kot da se začasno ukinejo vlaki, ni. Predstavljena ureditev je v tem trenutku največ, kar se lahko naredi, so zatrdili govorci.

Gradnja mostu naj bi bila končana do 1. septembra 2024. Predstavnik izvajalca družbe CGP Edo Škufca je povedal, da bo projekt povzročal motnje, saj je zahteven tako z gradbenega kot varnostnega vidika. "Potrudili se bomo, da bo motenj čim manj, bo pa rušenje podpornikov zelo zahtevno, prihajalo bo tudi do prekomernega hrupa," je opozoril.

V času popolnih zapor bodo dela potekala 24 ur na dan. V nadaljevanju rušenja opornikov bodo delali nenehno v svetlih delih dneva, tudi med konci tedna.

V začetku januarja štiridnevna zapora

Maja Žitnik in Žiga Leban z Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL sta predstavila časovnico. Januarja se nam obeta štiridnevna popolna zapora. Dela bodo potekala ločeno tako z južne kot s severne strani. Obvoz bo potekal prek Celovške, Samove in Drenikove ceste, pešci in kolesarji bodo železniško progo lahko prečkali prek podhoda pri železniški postaji. Vse skupaj otežujejo še hkratna dela na Vilharjevi in Linhartovi cesti.

Do konca februarja bodo pasovi na Dunajski cesti okrnjeni, do konca marca pa bodo prehodni trije pasovi, mogoč bo tudi že prehod za pešce na zahodni strani podhoda. Delne zapore pločnikov bodo med aprilom in koncem junija, sprostili se bodo vozni pasovi. Od konca junija naprej bodo enaka dela potekala na severni strani podhoda, začela se bodo s štiridnevno zaporo.

Povedali so, da bodo obvestilne table na vseh večjih prometnicah, da bodo ljudje imeli možnost izbrati alternativne poti. Sproti, glede na dogajanje, pa bodo prilagajali tudi krmilne programe na vpadnicah.

Župan računa tudi na policijo, da bo v konicah pomagala urejati promet na ključnih križiščih, ki so že danes zelo obremenjena. "Prosim tudi ljudi, naj računajo z zaporami in načrtujejo pot s čim manj avtomobili in čim več osebami v avtu, brez računalnikov, telefonov in šminkanja na križiščih," je Janković prosil prebivalce.

"Cilj je, da bo po 2026 frekventnost vlakov veliko večja, z mnogo boljšo pretočnostjo," poudarja Mes, ki napoveduje, da bodo do 10. decembra objavljeni tudi natančni vozni redi, ki se bodo spremenili.