Nova zapora: v Ljubljani do konca avgusta dela na Dunajski cesti

Zaradi obnove nadvoza Dunajske ceste nad obvoznico bo od sobote, 22. julija, do predvidoma nedelje, 30. avgusta, promet potekal samo po desnem delu vozišča, v vsako smer pa bo urejen en vozni pas, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Kot pojasnjujejo na ljubljanski občini, v času del zavijanje z Dunajske ceste levo na Bevkovo ulico ne bo mogoče, prav tako ne bo mogoča vožnja s Štukljeve ceste na Bevkovo cesto in s ceste LZ 212212 levo proti Ježici in naravnost na Cesto Janeza Porente. Obvozi bodo urejeni proti krožišču Tomačevo ter po Ulici 7. septembra in Slovenčevi ulici.

Na občini vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.