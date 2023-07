Nova zapora: Dars bo moral obnoviti poškodovani vkop Malečnik

Dars bo po junijski prometni nesreči in požaru v pokritem vkopu Malečnik na štajerski avtocesti in po interventni sanaciji v petek začel obnovo tega objekta na vzhodni mariborski obvoznici. Če bodo dela potekala brez zapletov, pričakujejo odprtje odseka najpozneje do začetka avgusta.

Malo pred 7. uro je 26. junija v pokritem vkopu Malečnik na štajerski avtocesti prišlo do naleta štirih tovornih vozil, posledično je izbruhnil požar, nastala pa je ogromna materialna škoda.

Kot so danes spomnili na Darsu, je bil dan po nesreči vkop očiščen, projektant pa je opravil tudi prvi pregled stanja. Ta je pokazal, da je v celoti uničena elektroinštalacijska oprema, poškodovana sta bila tudi betonski obok in prometna oprema.

Po opravljeni demontaži uničene opreme, visokotlačnem čiščenju predora in odstranitvi poškodovanega ometa so pristojni opravili pregled in skenirali ter vzeli vzorce betona, s čimer so ugotovili tudi obseg poškodb. V minulih dneh sta bila nato opravljena še pregled in čiščenje kanalizacije, prav tako so izpraznili zbirne bazene jaškov za odvodnjavanje ter zamenjali jaške meteorne kanalizacije.

Nared za promet najpozneje do začetka avgusta

S tem je po navedbah Darsa zdaj vse pripravljeno na naslednjo fazo sanacije, ki bo zajemala obnovo poškodovanih betonskih oblog. Obnova bo po napovedih stekla v petek in bo predvidoma trajala do 20. julija.

Sledili bosta preplastitev v požaru poškodovanega cestišča in zamenjava uničene opreme, s čimer bodo po zagotovilih Darsa izpolnjeni ustrezni standardi varnosti in bo mogoče predati cev pokritega vkopa nazaj v promet.

"Če bo vse potekalo brez zapletov, pričakujemo predajo v promet najpozneje do začetka avgusta," so ob tem ocenili na Darsu.

Do zaključka sanacije bo promet urejen skozi sosednjo cev, po enem pasu v vsako smer vožnje.