Pozor: zaradi gorečega tovornega vozila zaprta štajerska avtocesta

Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta mariborska vzhodna obvoznica med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova v obe smeri. Nastali so daljši zastoji pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja, Maribora in Lenarta. Naredite reševalni pas, poziva prometnoinformacijski center.

Bralec je sporočil, da je cesta zaprta tudi v nasprotni smeri. Dodal je, da je slišati poke in da "gasilci vozijo iz vseh smeri."

Mariborski policisti so medtem sporočili, da gorijo tri vozila. Policisti na kraju opravljajo naloge za zavarovanje življenja in premoženja. Prav tako so na kraju gasilci, ki požar gasijo. Zaradi navedenega je promet na avtocesti zaprt in preusmerjen.

Možni obvozi so na relaciji Ljubljana-Šentilj v obe smeri po bivši hitri cesti skozi Maribor in na relaciji Murska Sobota-Ljubljana za osebna vozila preko Ptuja in priključka Sveta Trojica.