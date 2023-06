Danes v Ljubljani za ves promet zapirajo dve cesti

Zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije bo od danes do predvidoma 6. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta na odseku med Železno cesto in Neubergerjevo ulico. Istočasno zaradi nadaljevanja obnove gospodarske infrastrukture zapirajo tudi Tacensko cesto med Kajakaško cesto in Ulico bratov Novak. Zaprta bo predvidoma do 11. decembra, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Vse udeležence v prometu občina prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Gradnja vodovoda in kanalizacije je eden od začetnih korakov obsežne preobrazbe območja osrednje ljubljanske železniške postaje. Ob Vilharjevi cesti je med drugim že začela nastajati poslovna stavba Vilharia slovaškega investitorja Corwin. Tam bo zrasla tudi nova ljubljanska avtobusna postaja, mesto ob Vilharjevi pa bodo našle tudi nekatere vsebine zasebnega dela projekta Emonika.

V Tacnu do decembra zapirajo del Tacenske ceste

Del ceste bo do decembra zaprt tudi v Tacnu. Po gradnji kanalizacije in obnovi Ceste vstaje ter Ceste Cirila Kosmača bodo v Tacnu danes nadaljevali obnovo javne gospodarske infrastrukture. Dela so začeli na Tacenski cesti, ki bo posledično za ves promet, predvidoma do 11. decembra, zaprta na odseku med Kajakaško cesto in Ulico bratov Novak.

Obvoz bo urejen po Miheličevi cesti ter avtocesti med izvozoma Ljubljana Šmartno in Ljubljana Brod, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Ocenjena vrednost rekonstrukcije ceste vključno z izgradnjo obojestranskega pločnika in javne razsvetljave ter ureditvijo kolesarskih pasov in prehodov za pešce je nekaj manj kot 1,4 milijona evrov brez davka. Dela izvaja podjetje Prenova Gradbenik.

Gre za dela v sklopu projekta dograditve kanalizacije v ljubljanski občini Čisto zate. Projekt zajema ureditev kanalizacije na 261 ulicah in priključitev na javno kanalizacijo več kot 22 tisoč prebivalcev.

Pred letom 2007 je bila priključenost na kanalizacijo v Ljubljani 68-odstotna, do konca projekta Čisto zate se bo ta delež povečal na 98 odstotkov. Omogočil bo tudi zaprtje 6.400 greznic, od tega 4.500 v Ljubljani ter 1.900 v Medvodah in Vodicah, so še navedli na občini.