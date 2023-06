Pipenbaher: Smiselna bi bila sočasna gradnja obeh tirov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Po nedavno potrjeni časovnici naj bi bila dela na prvem delu drugega tira končana do decembra 2025," je za RTV SLO dejal direktor 2TDK Marko Brezigar. Kakšen bo vpliv tega tira na promet, bo jasno šele v začetku 2026, ko bo po pregledu projekta promet tam stekel. Pričakovati je, da bo drugi tir železnice Divača–Koper s cest preusmeril velik del tovornega prometa.

Trenutno je to največji infrastrukturni projekt pri nas in je s sedmimi predori velik gradbeni in geološki izziv. V gradnji je le en tir, ne gre za dvotirno železnico. Čeprav je bila odločitev o tem že potrjena, pa DRSI postopka še ni končala.

Andrej Rajh, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, je dejal: "Najprej mora biti sprejet državni prostorski načrt, nato je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Če vemo, da bo po načrtu prvi del drugega tira zgrajen do konca 2025, ni pričakovati, da se bo gradnja drugega tira začela sočasno."

A projektant viaduktov Marjan Pipenbaher opozarja: "Po logiki bi morala biti odločitev glede drugega tira pravočasna, saj so trenutno na gradbišču podjetja, betonarne, transportne poti, vse je tu. To takoj prinese 15 odstotkov nižje stroške." Predorske cevi pa se vendarle že gradijo za polno dvotirnost. Pipenbaher optimistično pričakuje, da bo država ravnala racionalno.