Ministrstvo bi iz projekta drugi tir umaknilo sodelovanje z zalednimi državami

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog novele zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom med Divačo in Koprom. Predviden je umik možnosti sodelovanja zalednih držav iz projekta in omogočanje gradnje dodatnega tira ob novi progi.