Pri gradnji drugega tira našli zanimivost, ki bi lahko rešila težave z vodo #video

Gradbeniki so med gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom odkrili zanimivost, ki bi lahko rešila tamkajšnje težave z oskrbo z vodo. Največ težav pri gradnji jim povzročajo prostori za odlaganje presežkov materiala, obljubljajo pa, da se bomo z vlaki lahko vozili že leta 2026.

Projekt gradnje drugega tira ni pomemben le za Slovenijo, ampak za vso regijo in vse zaledne države. Zaradi izjemno velikega zanimanja šol, občanov in strokovne javnosti o napredku pri gradnji bo družba 2TDK naslednji teden pripravila videoprenos gradnje v živo. Družba namreč prejema nenehne klice, kar močno otežuje in obremenjuje njeno delo.

Največ težav povzročajo prostori za odlaganje presežkov materiala

Generalni direktor družbe 2TDK Pavle Henka je povedal, da so v jami v obdobju največje suše našli vodo. Pravi, da so obeti dobri, saj se z ministrstvom pogovarjajo o tem, da bi to vodo, če je pitna, pripeljali na obalo, kar bi lahko rešilo tamkajšnje težave z oskrbo.

Največ težav pri gradnji pa jim sicer povzročajo prostori za odlaganje presežkov materiala. "Gradimo predore, tam je ogromna količina izkopanega materiala. Največja težava je, kam to odložiti. Na srečo imamo podpisano pogodbo, vse poteka po načrtu, zato obljubljam, da se bomo z vlaki vozili leta 2026," je pojasnil Hevka.

Lokalne prebivalce motita hrup in prah

Nekaj težav imajo tudi z lokalnimi prebivalci, ki se pritožujejo, da jih gradnja drugega tira ovira pri vsakdanjem življenju. Motita jih predvsem hrup zaradi miniranja in prah.

Koordinator za razvojne projekte Mestne občine Koper Marinko Hrvatin pravi, da se jim je z izvajalci uspelo dogovoriti, da v Dekanih in Plavjah ne minirajo ponoči. Na deponiji pa so dosegli zmanjšanje hitrosti tovornjakov. Manj je torej prahu in hrupa, se pa tega vpliva ne da zanemariti v celoti.

Po koncu izgradnje drugega tira bo Slovenija uradno vstopila v 21. stoletje, navajajo strokovnjaki. Gre za projekt, ki bo močno vplival na slovenski BDP. Večji bo namreč izvoz, kar posledično pomeni višji standard za vse državljane.