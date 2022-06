Prebili prvega od sedmih predorov na trasi drugega tira #video

Na trasi drugega železniškega tira Divača-Koper so prebili prvi predor, Mlinarji. Dolg bo tisoč 154 metrov in bo enocevni. Izkopavati so ga začeli septembra lani, pri gradnji pa se, tako kot v drugih predorih drugega tira, uporablja tako imenovana nova avstrijska metoda, to je metoda kopanja in ne vrtanja. V poletnih mesecih bodo pri gradnji drugega tira okrepili delovne ekipe, odprtih bo namreč kar 14 gradbišč; pomanjkanje gradbenega materiala na svetovnem trgu pa bi lahko povzročilo nekaj zamud, zagotovo pa, tako trdi 2TDK, ni ogrožen zaključek del, ki je predviden za konec leta 2026.

"Ne samo po vremenu, tudi po dogodkih je danes res lep in sončen dan, tako kot sem že v govoru povedal, ni lepšega začet ministrski mandat kot z otvoritvijo prvega tunela," je dejal Bojan Kumer, minister za infrastrukturo.

"Veseli nas, da smo konkretno ta tunel T7, poimenovan Mlinarji, zgradili v krajši časovnici kot je bilo načrtovano, in sicer 43 dni prej glede na našo oceno," je povedal Pavle Hevka, generalni direktor 2TDK.

To zagotovo kaže pripravljenost izvajalca do sprejemanja geologije take kot je, gotovo se z manevri z nekimi ukrepi znotraj tima, ki pač izvaja delo 24 ur 7 dni v tednu, da racionalizirat in v tem smislu smo gotovo prehiteli sami sebe," je dodal Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG.

V družbi 2TDK se lahko pohvalijo tudi s prihrankom

"Kar je še zelo pomembno, je to, da je cenejši. Cena je sedem milijonov evrov, mi smo pa zgradili za 700.000 evrov manj. To je dobra popotnica za naprej," je povedal Hevka, generalni direktor 2TDK.

Cene gradbenega materiala rastejo

Projekt drugi tir bi se namreč lahko ob trendu cen gradbenega materiala podražil za do 100 milijonov evrov.

"Danes smo kot izvajalci gotovo zelo zaskrbljeni, kdaj se bo to ustavilo, ali bo to padlo in kako bo to vplivalo na nadaljevanje infrastrukturnih projektov, ki jih v naši duržbi ta trenutek ni malo," je stanje komentiral Kristjan Mugerli, direktor Kolektor CPG.

Z geološkega vidika posebnosti v omenjenem prodoru ni, saj gre za flišnato območje. Večjih težav pri projektu ne pričakujejo.

"Težave morda pričakujemo v predoru T2, to je med črnim kalom in glinščico, tam so zaznane že v fazi preiskav ogromne zaloge vode. Če se to izkaže za resnično, zna biti morda malo težav," dodaja Hevka.

Direktor 2TDK pohvalil izvajalce

Direktor družbe 2TDK je ob tem pohvalil izvajalce, ki so po njegovi oceni izredno hitri, učinkoviti, kvalitetni in strokovni.

"Seveda je delo na tunelu težko delo, ne glede na to, v kateri državi delamo, delamo pod gorami. Ampak je delo potekalo v skladu z načrtom, ker celotna naša ekipa deli znanje o tovrstnem delu. Skupaj smo opravili dobro delo," je povedala Nese Uysal, vodja gradbišča, iz podjetja Yapi Merkezi.

Na celotnem gradbišču je delalo več kot 200 delavcev, na konkretnem tunelu okoli 90, zanj pa so potrebovali okoli osem mesecev. Današnja slovesnost je sicer potekala v slovensko-turškem duhu, s svojim nastopom jo je popestrila Saša Lendero, turška plesna skupina pa je predstavila tudi tri njihove tradicionalne plese.