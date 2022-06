Žena poslanca Levice je dobila dobro službo pri ministru Mescu

Maja Tašner Vatovec na svojem profilu na spletni strani stranke Levica zase pravi, da je zaprisežena in neomajna levičarka ter borka za enakopravnost in pravice žensk.

Vodja kabineta novega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Maja Tašner Vatovec, žena Mateja Tašnerja Vatovca, poslanca državnega zbora in vodje poslanske skupine Levice. Na ministrstvu pojasnjujejo, da gre za zaposlitev na delovnem mestu, ki je vezano na osebno zaupanje funkcionarja.

Novi minister za delo Luka Mesec iz stranke Levica si je za vodjo kabineta na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izbral Majo Tašner Vatovec. Magistrica kulturologije in antropologije je na aprilskih državnozborskih volitvah kandidirala za poslanko na listi stranke Levica, a ni prejela dovolj glasov za uvrstitev v deveti sklic državnega zbora.

Maja Tašner Vatovec, sicer žena aktualnega poslanca DZ in vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca, je v preteklosti zasedala položaj podžupanje Mestne občine Koper. Leta 2019 jo je koprski župan Aleš Bržan razrešil s položaja.

O zaposlitvi Maje Tašner Vatovec na ministrstvu za delo, natančneje v kabinetu ministra Luke Mesca, danes polemizirajo nekateri vidnejši slovenski uporabniki Twitterja in komentatorji političnega dogajanja v Sloveniji:

Zelo lepo od Vatovca, da je poskrbel za svojo ženo. Dve stanovanji, žena na 5k€ državne plače, on na 5k€ državne plače, skoraj že čisto pravi socialisti. Levica izpolnjuje obljube, dvigujejo ljudi iz revščine. ☕️ pic.twitter.com/EIa5lRFegM — Libertarec (@Libertarec) June 13, 2022

Mediji, ki sicer opazijo vsakega sina ali hčerko vsakega politika @strankaSDS @NovaSlovenija, pa spet nič ne opazijo … #nepotizem https://t.co/ngUtx0Uy9s — BojanPožar (@BojanPozar) June 13, 2022

Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo poslali prošnjo za komentar oziroma pojasnilo, zakaj oziroma po katerih strokovnih kriterijih je bila magistrica Tašner Vatovec zaposlena na položaj vodje kabineta ministra za delo. Odziv ministrstva objavljamo v celoti:



v zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da Zakon o javnih uslužbencih določa, da vlada za organe državne uprave določi število in vrste delovnih mest v kabinetu za določen čas. Skladno s to določbo in odločitvijo vlade o številu takšnih mest, je javna uslužbenka v kabinetu ministra zaposlena na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v kabinetu). Skladno s tem je bila z njo sklenjena pogodba za določen čas, torej za čas trajanja mandata funkcionarja.



Ga. Tašner Vatovec je sicer že dlje časa aktivna v politiki, bila je tudi podžupanja Mestne občine Koper, še vedno pa je svetnica v taisti občini.

