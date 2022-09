Kako poteka gradnja drugega tira

S prenosom so želeli v podjetju javnosti pokazati, kako v predoru potekajo dela, kateri stroji se uporabljajo, kako je z varnostjo v predorih, kako se dovaja v predor kisik ...

Dela so prenašali iz predora Škofije, ki bo dolg 3,8 kilometra. Trenutno so ga izkopali za okoli 1,2 kilometra. Na novi, 27-kilometrski železniški povezavi med Divačo in Koprom bo sicer osem predorov. Kot so zapisali na 2TDK, so do zdaj izkopali že več kot 8,5 kilometra predorskih cevi.

Dela izvaja Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin, končana naj bi bila leta 2025, leto pozneje pa naj bi bil tir predan v uporabo.