Na trasi drugega tira odkrili tako veliko jamo, da jim je zmanjkalo vrvi

Na trasi drugega tira pri Lokvi v občini Sežana so med deli odkrili novo veliko jamo, jamarji pa predvidevajo, da gre celo za večji jamski sistem. Kot je na svojem profilu na Facebooku zapisal jamar Jaka Jakofčič, so se ustavili v širokem breznu na globini 130 metrov, saj jim je za spust zmanjkalo vrvi, velik prepih pa nakazuje na obsežno najdbo.

Jakofčičev kolega iz jamarskega društva Rakek Matej Zalokar je pojasnil, da se je tokrat sestavilo strokovno delo s hobijem. Pri gradnji predora na kraškem terenu izvajalci del večkrat naletijo na razne jame, manjših in večjih dimenzij, raziskave kraških objektov pa izvedejo v sklopu projekta.

"Iz te jame pa je tako pihalo, da so povabili ekipo za širjenje ožin pri Jamarski reševalni službi (JRS). Širjenje močno pihajoče luknje smo izvedli z električnim udarnim kladivom. Zadaj se je odprlo ogromno brezno. Raziskovanje smo prekinili na 130 metrih zaradi pomanjkanja opreme," je še pojasnil Zalokar.

Glavni pobudnik za akcijo je bil Inštitut za raziskovanje krasa pri Znanstveno-raziskovalnem središču Slovenske akademije za znanost in umetnost (ZRC SAZU), ki skrbi, da so odkrite jame pri takih posegih v naravo pravilno sanirane.

Do zdaj odkrili že 21 jam

Iz projektnega podjetja 2TDK so sredi julija sporočili, da so do zdaj med gradnjo naleteli že na 21 kraških jam, ob tem pa dodali, da odkritja za zdaj ne vplivajo na rok izgradnje projekta. Kraške jame so ena največjih neznank, so zapisali na 2TDK in dodali, da so vse jame do zdaj odkrili pri predoru Lokev.

"Nekatere so dovolj velike, da se da vanje priti brez plezalne ali druge tehnične opreme, najdaljši stalaktiti so dolgi tudi en meter. Sicer pa na podlagi izvedenih geofizikalnih meritev pričakujemo, da bomo ob gradnji drugega tira našli približno deset večjih in približno 100 manjših jam, ki jih bomo skušali ohraniti v čim večjem številu," so zapisali v podjetju.

Jame ob odkritju, po pojasnilih projektnega podjetja, raziščejo, izmerijo in dokumentirajo strokovnjaki krasoslovci z Inštituta za raziskovanje krasa. Ti predlagajo ukrepe, ki jih skladno s protokolom potrdijo na novogoriški območni enoti zavoda za varstvo narave.

Odkritja jam sicer za zdaj ne vplivajo na rok izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom, bi pa lahko odkritje kraškega pojava velikih dimenzij zaustavilo gradnjo za dalj časa. "Inženirje najbolj skrbi, da bi naleteli na kraško jamo, ki bi zahtevala mostno konstrukcijo," so zapisali.