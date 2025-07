"Napasti moram in tudi bom," je bil na današnji tiskovni konferenci odločen in jasen danski kolesar Jonas Vingegaard, ki na Dirki po Franciji trenutno zaseda drugo mesto. Njegov zaostanek pa ni majhen.

Jonas Vingegaard v tretji teden Dirke po Franciji vstopa z več kot štiriminutnim zaostankom za našim Tadejem Pogačarjem. A to še ne pomeni, da je dvignil belo zastavo in da je izgubil upanje za končno zmago. Vsi vemo, kako nepredvidljivo je kolesarstvo in da se v prihodnjih dneh lahko zgodi marsikaj.

Tega se zaveda tudi Vingegaard, ki še vedno upa. "Še vedno lahko osvojim Tour. Napasti moram in tudi bom. Vsak dan se počutim bolje. Ostajam optimističen, ker je moja forma precej boljša kot v slabih dneh. In ko to veš, ne izgubiš upanja," je novinarski konferenci svoje ekipe Visma | Lease a Bike povedal Danec.

"Do zdaj ni pokazal nobene slabosti." Foto: Guliverimage

Ne vedo še, kaj je šlo narobe

Pogačar in Vingegaard sta bila na dirki večinoma izenačena. Slovenski kolesarski as si je razliko ustvaril zaradi Vingegaardove nekoliko slabše vožnje na kronometru v uvodnem tednu in seveda zaradi svoje izjemne predstave na vzponu na Hautacam.

"Takih dni običajno nimam. Še raziskujemo, kaj je šlo narobe, a za zdaj še nimamo odgovora," je povedal 28-letni kolesar in ob tem priznal, da ni videti, da bi Pogačar lahko imel kakšen slab dan. "Do zdaj ni pokazal nobene slabosti. Če bi jo, bi jo izkoristil. Je najbolj celosten kolesar."

Grischa Niermann Foto: Guliverimage

Bilo je kar nekaj kritik na račun slabe taktike na vzpon Hautacam. Športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Grischa Niermann še zmeraj trdi, da ima ekipa jasen načrt, kako pomagati Vingegaardu.

Vseeno pa je priznal, da se zdaj borijo na več frontah, saj nekateri kolesarji lovijo etapne zmage. S tem je imel v mislih včerajšnjo etapo, ko je moštvo Visma | Lease a Bike v težavah pustilo svojega vodjo Jonasa Vingegaarda. Zgodil se je namreč množični padec, v katerem se je znašel tudi Vingegaard. Zaradi poteze Vingegaardove ekipe se je čudil tudi Tadej Pogačar, povedal je, da se mu ni zdelo pošteno, kaj so naredili.

"Štirih minut ne nadoknadiš z napadom v zadnjih 800 metrih. Pred nami so še težke gorske etape. Tour se dobi v Parizu. Že od začetka imamo več ciljev. Jaz sem se odločil, da dovolimo napad Woutu van Aertu in Victorju Campenaertsu, namesto da bi vse podredili Jonasu."

