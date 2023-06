Nadgradnja nogometne infrastrukture pri novopečenem prvoligašu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občina Rogaška Slatina ta mesec začenja nadgradnjo nogometne infrastrukture v tamkajšnjem športnem centru. Dela bodo potekala predvidoma tri mesece, razdelili pa so jih na pet sklopov. Najprej bodo obnovili prostore v kletni etaži starejšega dela objekta ob centralnem nogometnem igrišču, ki so po več kot 20 letih uporabe dotrajani.

Na javnem razpisu je bila kot izvajalec del izbrana družba Halomojstri s Polzele. Vrednost gradbene pogodbe znaša 960.680 evrov vključno z davkom, so zapisali na spletnih straneh slatinske občine.

V okviru prvega sklopa del bodo v kleti obnovili garderobe in servisne prostore v velikosti 59 kvadratnih metrov. Servisni prostori zajemajo kurilnico, pralnico in sobo za individualno delo športnih delavcev, ki se v času tekem lahko preuredi v sobo za izvajanje doping kontrole.

Drugi sklop projekta se nanaša na zagotovitev večje izkoriščenosti objekta v obstoječih dimenzijah. Načrt rekonstrukcije predvideva dodatne prostore na zahodni strani objekta, in sicer z zagraditvijo prostora v smeri parkirišča in z ureditvijo manjše nadstropne etaže.

Predsednik NK Rogaška Bojan Jeršečič. Foto: R. P.

Zagrajen pritlični prostor na severni strani bo namenjen sestankom večjega števila ljudi in druženju, na južni strani pa bo urejen kot pisarna za delo športnih delavcev in za novinarje po prireditvah. V manjši nadstropni etaži bosta med drugim VIP prostor s prehodom na tribuno in nadzorna soba za predstavnike varovanja.

Preureditev obstoječe tribune

Tretji sklop projekta se nanaša na preureditev obstoječe tribune. Razširili bodo podest za televizijsko kamero in uredili mesta za delo novinarjev. Na tribuni starega dela objekta pa bodo na vrhu dodali še eno vrsto sedežev.

V okviru četrtega sklopa projekta bodo zagotovili dodatne kapacitete stadiona z umestitvijo montažnih nepokritih tribun. Postavili bodo dve ločeni montažni tribuni, tako da bo po izvedbi projekta skupna zmogljivost okoli 1000 obiskovalcev.

V petem sklopu bodo igralno površino premaknili proti tribuni, klopi za rezervne igralce, strokovno vodstvo in uradne osebe pa prestavili na vzhodno stran igrišča. Urejena bo površina za ogrevanje rezervnih igralcev in dovozna pot.