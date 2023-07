Obeta se prenova ene od ljubljanskih znamenitosti, a ne brez zapletov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po številnih zapletih bo ljubljanska Drama le dočakala prenovo. Obnovitvena dela več kot sto let starega objekta naj bi se začela v sredini tega meseca. Pri prenovi pa se pojavlja nekaj nesoglasij, saj bodo podrli kostanj, zaščitni znak prostora ob gledališču, česar nekateri ne podpirajo.

Prav zaradi projekta prenove te ljubljanske znamenitosti je pred letom in pol odstopil dolgoletni ravnatelj Igor Samobor, nasledila pa ga je Vesna Jurca Tadel.

Prizidka bodo porušili in na njunem mestu zgradili nova

Prvo lopato bodo zakopali po 15. juliju, ko se bodo začela arheološka izkopavanja. Izkop in morebitno najdišče bosta v tem času odprta tudi za vodene oglede. "Prenova naj bi se začela prihodnje leto, ko bo saniran in v skladu z vsemi konzervatorskimi standardi ohranjen ta historični, osrednji del, oba prizidka pa se bo porušilo in na njunem mestu zgradilo nova," je pojasnila Vesna Jurca Tadel.

V načrtu je tudi posek ogromnega kostanja tik ob zgradi, česar nekateri ne podpirajo. Po besedah državnega sekretarja in mnenju arboristke bi bila presaditev kostanja tvegana, deloma zaradi šoka, ki bi ga doživelo drevo, nekoliko pa tudi zaradi razkrojenosti primarnih korenin.

Poseka kostanja ne odobrava niti direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki pravi, da si je njihova ekipa pred nekaj meseci v Drami ogledala predstavo Zakaj bo padlo drevo, "ki govori o problemih pospešene urbanizacije, gradnji elitnih stanovanjskih sosesk in uničevanju narave". "In zelo ironično je, da se posek dreves zdaj dogaja ravno pred to institucijo," je izpostavila.