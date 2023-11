V vrtcih v Radovljici otroci jedli korenje s kadmijem

Sporno korenje s preseženo vrednostjo težke kovine kadmij, pridelano v zelenjadarstvu v Voklem, ki ga je uprava za varno hrano odkrila med oktobrskim nadzorom, so otroci iz osmih enot vrtca Radovljica uživali več kot en mesec in zaužili okoli 40 kilogramov korenja, je poročala Televizija Slovenija (TVS).

Presežno vrednost kadmija so ugotovili pri vzorčenju korenja pri v Vrtnarstvu Čebron v Šempetru pri Gorici 3. oktobra, o tem pa je uprava javnost obvestila konec preteklega tedna. Korenje so pridelali v zelenjadarstvu v Voklem, pridelovalec zelenjave pa je sam sporočil še, da so korenje prodali še štirim kupcem, med njimi trem zadrugam z območja Kranja, je še poročal Radio Slovenija.

Na upravi za varno hrano so pred dnevi pojasnili, da odvzeti vzorec korenja glede na izmerjeno vsebnost kadmija pomeni sprejemljivo tveganje za zdravje odraslih, toda nesprejemljivo tveganje za zdravje otrok in dojenčkov, zato so korenje pretekli teden tudi odpoklicali.

Vrtec Radovljica pa je pošiljko prejel konec septembra. "Smo veliki zagovorniki tega, da imamo v vrtcih varno in zdravo hrano, zato je grozno, ko izveš, da morda ni tako. Čakamo na obvestilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o primernih ukrepih in navodilih, kako ravnati ob zaužitju, ki ga bomo posredovali staršem," je za TVS povedala pomočnica ravnateljice v Vrtcu Radovljica Andreja Peternel.

Približno 100 kilogramov korenja je petim kupcem, tudi vrtcema v Radovljici in Tolminu, dobavila Kmetijska zadruga Cerklje. Njen direktor Boštjan Luznar pa je za TVS pojasnil, da je bila zadruga le posrednik med kupci in pridelovalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo. S to pogodbo pa se med drugim zavezujejo tudi, da bodo zagotovili neoporečnost hrane.

"Mi posebej analiz ne delamo. Smo pa takoj, ko smo dobili obvestilo od inšpekcije oziroma uprave za varno hrano, sporno korenje odpoklicali. Obvestili smo tudi vse naše stranke in kupce. Sledljivost mora biti do grama natančna. Od tega kmeta v tem trenutku ne jemljemo korenja. Velika težava je tudi v tem, da te analize zelo dolgo časa trajajo," je povedal Luznar.

Človek je kadmiju izpostavljen prek zraka, pitne vode in hrane, na spletni strani navaja NIJZ. Prisotnost kadmija v hrani je posledica onesnaženosti tal in vode tako iz naravnih virov kot iz antropogenih dejavnosti. Kadmij v zemlji in vodi prehaja v rastline in vodne organizme ter se akumulira v prehranski verigi, so pojasnili.