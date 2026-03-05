Turizem Bohinj pripravlja prvi turnosmučarski festival v Sloveniji. Festival v Bohinju bo od danes do nedelje ponudil izobraževalne in strokovne delavnice, vodene turnosmučarske ture, večdnevne avanture, turnosmučarsko in trail tekmovanje ter spremljevalno družabno dogajanje.

Kot so pojasnili v javnem zavodu Turizem Bohinj, je turnosmučarski festival v Bohinju prostor za vse, ki jih privlačita turno smučanje in zimsko gibanje v gorah ter si želijo lepote gorskega sveta odkrivati na varen in odgovoren način. Program je namenjen širokemu spektru udeležencev – od tistih, ki se s turno smuko šele spoznavajo, do izkušenih smučarjev, ki iščejo zahtevnejše terene, boljše razumevanje razmer in poglobljeno znanje.

Poseben poudarek festivala je na razumevanju gorskega okolja, zimskih razmer in tveganj, ki so sestavni del gibanja v gorah. "Turno smučanje ni le šport, temveč proces odločanja, presoje in prilagajanja. Nevarnosti v gorah so realnost, ki jo je treba poznati, spoštovati in upoštevati. Festival zato ne ponuja instantne izkušnje, temveč znanje, doživetje in prostor za učenje v realnem gorskem okolju," so poudarili organizatorji. Foto: Anže Čokl

Turnosmučarski festival so v Bohinju načrtovali že lani, vendar jim jo je, kot je povedal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, zagodlo vreme. V zadnjih letih opažajo veliko rast priljubljenosti turnega smučanja.

"Sneg se seli v visokogorje, ljudje pa si želijo biti na snegu. Turno smučanje je popularen šport, saj je tudi cenejši od alpskega smučanja," je pojasnil Langus. Želi si, da bi bila turna smuka varno doživetje, skladno tudi z zavarovanim območjem narodnega parka.

Na festivalu zato poudarjajo varen pristop k turnemu smučanju. "Na turno smuko je treba biti pripravljen in treba je imeti primerno opremo," je poudaril Langus. Pojasnil je, da festival pripravljajo v sodelovanju s planinskimi društvi, gorskimi vodniki in gorskimi reševalci. Glavni operativni in tehnični partner festivala je JATrail, vodene turnosmučarske ture in delavnice s poudarkom na varnosti, odgovornem gibanju v gorskem svetu in presoji razmer pa izvajajo licencirani vodniki OutVentureX.

Foto: Anže Čokl Uradno odprtje festivala bo v petek, ko bo v soorganizaciji Turizma Bohinj in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru tudi posvet o izzivih turizma na prostem. Na njem bodo govorili o tem, kako se spoprijeti z raznovrstnimi tveganji, ki jih prinaša turistični obisk. Iskali bodo odgovore na vprašanja, kako uravnovesiti izjemno povpraševanje po aktivnostih na prostem z omejenim prostorom in ponudbo ter kako zavarovati naravo in domačine ter jim zagotoviti trajnostno razvojno perspektivo.

Zvrstili se bodo tudi turnosmučarska tekma, zimski trail tek, zimski duatlon in zimski vertikalni izziv z nočnim vzponom po smučišču, kjer bodo vzporedno štartali turni smučarji in tekači.