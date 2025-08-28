Na prodaj Berlusconijeva zloglasna vila "bunga bunga"

Na nepremičninskem trgu se prodaja razkošna vila nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. Razkošna obmorska rezidenca na Sardiniji, ki slovi predvsem po zloglasnih "bunga bunga" zabavah, je ocenjena na 500 milijonov evrov, poroča portal Politico.

Lokalni dnevnik La Nuova Sardegna je prejšnji teden poročal, da pogajanja o nepremičnini napredujejo, Berlusconijeva finančna služba pa pravi, da ni bil sklenjen še noben dogovor. Če se bo vila prodala za 500 milijonov evrov, bo to ena najdražjih zasebnih hiš na svetu.

Vila Certosa, razkošno sardinsko posestvo na ekskluzivni obali Costa Smeralda na severovzhodu otoka, je bila dolgo let povezana z Berlusconijevimi "bunga bunga" zabavami oz. zloglasnimi domnevnimi orgijami z mladoletnimi dekleti. Zanje je sicer Berlusconi vedno trdil, da so bile le elegantne večerje.

Leta 2023 so sicer Berlusconija, ki je pozneje tega leta umrl, oprostili še v zadnjem, tretjem sojenju v okviru afere bunga-bunga, v središču katere je bila Maročanka Karima al Mahrough, bolj znana kot Ruby, ki naj bi ji Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna. Od 90. let prejšnjega stoletja je bil obtožen v okoli 30 primerih, a so v vrsti procesov na višjih sodiščih sledile oprostilne sodbe, ponavadi zaradi pomanjkanja dokazov ali zastaranja, pa tudi njegove starosti.

4500 kvadratnih metrov veliko rezidenco ob morju, ki je zdaj v lasti petih Berlusconijevih otrok, prodaja prestižna nepremičninska agencija Sotheby's International Realty v sodelovanju z Knight Castle Real Estate.

V vili gostil tudi Putina, Busha in Blaira

Rezidenco, nekoč znano kot Vila Monastero, je Berlusconi kupil leta 1980 in je zatem postala njegova najdragocenejša nepremičnina. V vili so med drugimi gostovali ruski predsednik Vladimir Putin, nekdanji ameriški predsednik George W. Bush in nekdanji britanski premier Tony Blair.

Posestvo se ponaša s terasastimi vrtovi, polnimi kaktusov in umetnih megalitov, več bazeni in bungalovi okoli umetnega vulkana. Med bolj ekstravagantnimi dodatki so tudi skrivna morska jama, dostopna s čolnom, bazen s Pozejdonovo tematiko, amfiteater v rimskem slogu in podzemni bunker za zaščito pred jedrskim napadom.

Berlusconi je leta 2004 z vladnim odlokom rezidenco opredelil kot "alternativno lokacijo z največjo možno stopnjo varnosti za predsednika vlade".

Leta 2010 in 2015 so se že pojavile govorice, da je vila naprodaj, a je to Berlusconi takrat zanikal.