Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
13.07

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Sardinija bunga bunga zabave bunga bunga Silvio Berlusconi vila

Četrtek, 28. 8. 2025, 13.07

16 minut

Na prodaj Berlusconijeva zloglasna vila "bunga bunga"

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Berlusconijeva vila Certosa na Sardiniji | 4500 kvadratnih metrov veliko rezidenco ob morju, ki je zdaj v lasti petih Berlusconijevih otrok, prodaja prestižna nepremičninska agencija Sotheby's International Realty v sodelovanju z Knight Castle Real Estate. | Foto Profimedia

4500 kvadratnih metrov veliko rezidenco ob morju, ki je zdaj v lasti petih Berlusconijevih otrok, prodaja prestižna nepremičninska agencija Sotheby's International Realty v sodelovanju z Knight Castle Real Estate.

Foto: Profimedia

Na nepremičninskem trgu se prodaja razkošna vila nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. Razkošna obmorska rezidenca na Sardiniji, ki slovi predvsem po zloglasnih "bunga bunga" zabavah, je ocenjena na 500 milijonov evrov, poroča portal Politico.

Lokalni dnevnik La Nuova Sardegna je prejšnji teden poročal, da pogajanja o nepremičnini napredujejo, Berlusconijeva finančna služba pa pravi, da ni bil sklenjen še noben dogovor. Če se bo vila prodala za 500 milijonov evrov, bo to ena najdražjih zasebnih hiš na svetu.

Vila Certosa, razkošno sardinsko posestvo na ekskluzivni obali Costa Smeralda na severovzhodu otoka, je bila dolgo let povezana z Berlusconijevimi "bunga bunga" zabavami oz. zloglasnimi domnevnimi orgijami z mladoletnimi dekleti. Zanje je sicer Berlusconi vedno trdil, da so bile le elegantne večerje.

Leta 2023 so sicer Berlusconija, ki je pozneje tega leta umrl, oprostili še v zadnjem, tretjem sojenju v okviru afere bunga-bunga, v središču katere je bila Maročanka Karima al Mahrough, bolj znana kot Ruby, ki naj bi ji Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna. Od 90. let prejšnjega stoletja je bil obtožen v okoli 30 primerih, a so v vrsti procesov na višjih sodiščih sledile oprostilne sodbe, ponavadi zaradi pomanjkanja dokazov ali zastaranja, pa tudi njegove starosti.

4500 kvadratnih metrov veliko rezidenco ob morju, ki je zdaj v lasti petih Berlusconijevih otrok, prodaja prestižna nepremičninska agencija Sotheby's International Realty v sodelovanju z Knight Castle Real Estate.

V vili gostil tudi Putina, Busha in Blaira

Rezidenco, nekoč znano kot Vila Monastero, je Berlusconi kupil leta 1980 in je zatem postala njegova najdragocenejša nepremičnina. V vili so med drugimi gostovali ruski predsednik Vladimir Putin, nekdanji ameriški predsednik George W. Bush in nekdanji britanski premier Tony Blair.

Posestvo se ponaša s terasastimi vrtovi, polnimi kaktusov in umetnih megalitov, več bazeni in bungalovi okoli umetnega vulkana. Med bolj ekstravagantnimi dodatki so tudi skrivna morska jama, dostopna s čolnom, bazen s Pozejdonovo tematiko, amfiteater v rimskem slogu in podzemni bunker za zaščito pred jedrskim napadom.

Berlusconi je leta 2004 z vladnim odlokom rezidenco opredelil kot "alternativno lokacijo z največjo možno stopnjo varnosti za predsednika vlade".

Leta 2010 in 2015 so se že pojavile govorice, da je vila naprodaj, a je to Berlusconi takrat zanikal.

Sardinija bunga bunga zabave bunga bunga Silvio Berlusconi vila
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.