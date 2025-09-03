Japonke po hudem boju strle odpor krvnic branilk naslova

Japonske odbojkarice so prve polfinalistke svetovnega prvenstva. V Bangkoku so po hudem boju in petih setih strle odpor Nizozemk, ki so v osmini finala izločile branilke naslova Srbkinje. Ključni odbojkarici ob zmagi sta bili Yukiko Wada s 27 točkami in Mayu Ishikawa s 25 točkami. Azijska reprezentanca se lahko pohvali s tremi naslovi svetovne prvakinje, a zadnji ima dolgo brado in sega v leto 1974. Japonke, ki so na svetovni lestvici na četrtem mestu, so zadnjo kolajno na svetovnih prvenstvih sicer osvojile leta 2010, ko so bile bronaste.

V drugem današnjem četrtfinalu se bodo olimpijske prvakinje Italijanke pomerile s Poljakinjami – gre za obračun prve in tretje reprezentance na svetovni lestvici.

Četrtek prinaša še dva četrtfinalna obračuna. V prvem se bodo udarile druge z lestvice Brazilke proti Francozinjam, ki so se, odkar prvenstva potekajo na izločanje, prvič uvrstile v četrtfinale. Njihova najboljša uvrstitev s SP je sicer sedmo mesto. Brazilke imajo z največjih tekmovanj več uspehov, svetovne prvakinje še niso bile, so pa bile štirikrat druge.

V zadnjem četrtfinalnem paru se bosta srečali evropska prvakinja Turčija, ki je v osmini finala izločila Slovenke, in aktualna olimpijska podprvakinja ZDA.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale:

Sreda, 3. september:

Četrtek, 4. september:

