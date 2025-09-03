Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
K. M., STA

V Gradežu utonila štiriletna deklica

Gradež, Grado, plaža | Okoliščine utopitve še niso jasne. | Foto Pixabay

Okoliščine utopitve še niso jasne.

Foto: Pixabay

V italijanskem Gradežu je v torek zvečer v morju utonila štiriletna deklica. Po poročanju medijev je deklica iz Nemčije, medtem ko so oblasti v tem mestu v Furlaniji - Julijski krajini navedle le, da gre za nemško govorečega otroka.

Po pisanju časnika Il Goriziano so deklico, ki je bila s starši na počitnicah, v morju ob plaži enega tamkajšnjih avtokampov v torek okoli 19.30 našli kopalci. Deklico so potegnili iz vode, a je reševalci niso uspeli oživiti.

Okoliščine utopitve še niso jasne. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, poroča tržaški časnik Primorski dnevnik na spletni strani.

