Tragedija na igrah: Srb utonil med plavalno preizkušnjo

Med 800-metrsko plavalno preizkušnjo na mednarodnem večpanožnem športnem tekmovanju Igre CrossFit 2024 v ameriškem Teksasu danes ciljne črte nikoli ni prečkal 28-letni Srb Lazar Đukić, eden najboljših tekmovalcev iz Evrope. Organizatorji iger so kasneje potrdili, da so iz jezera, kjer je potekal del tekmovanja, ki je vključevalo tek in plavanje, izvlekli njegovo truplo.

Gledalci plavalne preizkušnje, ki so jo prek spleta spremljali v živo, so v četrtek opazili, da objektivi kamer ne najdejo več 28-letnega Lazarja Đukića, sicer 88. najboljšega moškega tekmovalca na svetu v priljubljeni tekmovalni obliki hibridne vadbe CrossFit, ki visoko intenzivne treninge za moč združuje z drugimi športnimi panogami.

Čoln na jezeru, v katerem je utonil 28-letni srbski tekmovalec. Foto: Profimedia

Reševalci, ki so bili napoteni k jezeru, kjer je potekal plavalni del četrtkove preizkušnje - tekmovalci so morali preteči nekaj več kot 5.5 kilometra in preplavati 800 metrov, - so iz vode nazadnje izvlekli truplo moškega.

Organizatorji Iger CrossFit 2024 so na družbenih omrežjih kasneje potrdili, da je Lazar Đukić med plavanjem umrl, in odpovedali vse druge četrtkove preizkušnje:

Na vodstvo tekmovanja so se sicer zgrnile obtožbe, da niso storili nič, da bi rešili življenje 28-letnega Srba, ki naj bi se začel utapljati le nekaj deset metrov pred ciljno črto.