Avtorji:
Ja. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
16.59

Sreda, 3. 9. 2025, 16.59

Nasprotnikov oče pretepel mladega vratarja, Donnarumma 13-letnika povabil na priprave #video

Gianluigi Donnarumma | Gianluigi Donnarumma je mladega vratarja povabil na zbor italijanske reprezentance. | Foto Reuters

Gianluigi Donnarumma je mladega vratarja povabil na zbor italijanske reprezentance.

Foto: Reuters

Italijanski nogometni vratar Gianluigi Donnarumma je na zbor svoje reprezentance pred prvimi kvalifikacijskimi tekmami za svetovno prvenstvo 2026 povabil tudi 13-letnega nogometaša, ki je bil konec tedna žrtev napada na igrišču na tekmi ekip do 14 let, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Mladega nogometaša, vratarja ekipe Volpiano Pianese iz predmestja Torina, je v nedeljo na tekmi z ekipo Carmagnola pretepel oče enega od tekmecev.

Kot je poročala Ansa, so se po tekmi najprej sprli mladi nogometaši, potem pa je na igrišče pritekel 40-letnik in fizično obračunal z igralcem. Tega so morali prepeljati v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno kost v gležnju in poškodovano ličnico.

Donnarumma je mladega nogometaša, tudi vratarja, mediji so razkrili le njegovo ime (Thomas), povabil na zbor Italije v Coverciano. "Radi bi poslali sporočilo mlademu igralcu, ker se nekatere stvari preprosto ne bi smele dogajati. Vsi obsojamo nasilje, zato smo ga s soigralci povabili med nas," je na novinarski konferenci pred tekmama Italije z Estonijo in Izraelom dejal kapetan azzurov.

Kot še dodaja Ansa, je policija sprožila postopek proti nasilnemu očetu, obenem so ga uvrstili tudi na seznam oseb, ki imajo prepoved vstopa na športne objekte v Italiji. Klub, v katerem igra sin nasilneža, se je že opravičil in poudaril, da gre za dejanje posameznika, ki nima nobene povezave s politiko kluba.

Incident je postal tudi politična tema, saj so tudi nekateri vidni politiki izrazili ogorčenje. "To, kar se je zgodilo na mladinski tekmi, je šokantno. Še posebej, ker se je zgodilo na terenu, kjer bi morali skrbeti za razvoj mladih športnikov. Takšnega ravnanja ne smemo sprejeti," je dejal minister za javno upravo Paolo Zangrillo.

