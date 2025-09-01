Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
12.39

Osveženo pred

1 ura

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad kava Vrhnika festival kave Zavod Ivana Cankarja PR članek

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 12.39

1 ura

Festival kave Vrhnika 2025: najbolj kavni dogodek daleč naokoli

Oglasno sporočilo

Vrhnika bo v soboto, 6. septembra 2025, spet zaživela v vonju sveže praženih kavnih zrn. Festival kave Vrhnika letos praznuje že deveto izvedbo in je postal eden najbolj priljubljenih butičnih kavnih dogodkov v Sloveniji. Od 10. do 20. ure se bo park pred Cankarjevim domom na Vrhniki spremenil v prizorišče okušanja, druženja in novih doživetij.

BST_4140 | Foto: Zavod Ivana Cankarja Foto: Zavod Ivana Cankarja

Na festivalu bodo obiskovalci lahko odkrivali bogat svet slovenskih butičnih pražarjev, ki bodo delili svoje znanje o poti kave od plantaže do skodelice. Poleg kave bodo kulinarično ponudbo obogatili še sladki grižljaji, izvrstni burgerji, koktajli in druge dobrote.

Festival ne prinaša le kulinaričnega razvajanja. Obiskovalci se bodo lahko udeležili strokovnih delavnic, si ogledali dokumentarni film o kavi v Kinu Vrhnika, za najmlajše pa bodo pripravljene animacije in ustvarjalni kotički. Festivalski utrip bo zaokrožila Ditka s koncertom v parku pred Cankarjevim domom.

Organizatorji – Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika skupaj s pražarno Escobar – poudarjajo, da festival vsako leto preseže zgolj kavno izkušnjo:

"Festival kave je priložnost, da ob dobri kavi in druženju odkrijete tudi Vrhniko – od Cankarjeve spominske hiše do pravljičnih poti in nove razstave z virtualnimi očali Časovna postaja Vrhnika. Gre za dogodek, ki povezuje kulturo, kulinariko in trajnostni način življenja."

BST_4420 | Foto: Zavod Ivana Cankarja Foto: Zavod Ivana Cankarja

Trajnost ostaja pomemben del festivalske zgodbe, saj organizatorji v sodelovanju z Ekologi brez meja spodbujajo zmanjševanje odpadkov in odgovorno ravnanje z viri.

Festival kave Vrhnika 2025

Sobota, 6. september 2025, od 10. do 20. ure

Park pred Cankarjevim domom, Vrhnika

Vstop prost

Vabljeni vsi ljubitelji kave, gurmani, družine in radovedneži – Vrhnika bo znova prizorišče edinstvenega kavnega doživetja.

BST_6610 | Foto: Zavod Ivana Cankarja Foto: Zavod Ivana Cankarja

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod Ivana Cankarja.

noad kava Vrhnika festival kave Zavod Ivana Cankarja PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.