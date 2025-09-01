Festival kave Vrhnika 2025: najbolj kavni dogodek daleč naokoli

Vrhnika bo v soboto, 6. septembra 2025, spet zaživela v vonju sveže praženih kavnih zrn. Festival kave Vrhnika letos praznuje že deveto izvedbo in je postal eden najbolj priljubljenih butičnih kavnih dogodkov v Sloveniji. Od 10. do 20. ure se bo park pred Cankarjevim domom na Vrhniki spremenil v prizorišče okušanja, druženja in novih doživetij.

Foto: Zavod Ivana Cankarja

Na festivalu bodo obiskovalci lahko odkrivali bogat svet slovenskih butičnih pražarjev, ki bodo delili svoje znanje o poti kave od plantaže do skodelice. Poleg kave bodo kulinarično ponudbo obogatili še sladki grižljaji, izvrstni burgerji, koktajli in druge dobrote.

Festival ne prinaša le kulinaričnega razvajanja. Obiskovalci se bodo lahko udeležili strokovnih delavnic, si ogledali dokumentarni film o kavi v Kinu Vrhnika, za najmlajše pa bodo pripravljene animacije in ustvarjalni kotički. Festivalski utrip bo zaokrožila Ditka s koncertom v parku pred Cankarjevim domom.

Organizatorji – Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika skupaj s pražarno Escobar – poudarjajo, da festival vsako leto preseže zgolj kavno izkušnjo:

"Festival kave je priložnost, da ob dobri kavi in druženju odkrijete tudi Vrhniko – od Cankarjeve spominske hiše do pravljičnih poti in nove razstave z virtualnimi očali Časovna postaja Vrhnika. Gre za dogodek, ki povezuje kulturo, kulinariko in trajnostni način življenja."

Foto: Zavod Ivana Cankarja

Trajnost ostaja pomemben del festivalske zgodbe, saj organizatorji v sodelovanju z Ekologi brez meja spodbujajo zmanjševanje odpadkov in odgovorno ravnanje z viri.

Festival kave Vrhnika 2025 Sobota, 6. september 2025, od 10. do 20. ure Park pred Cankarjevim domom, Vrhnika Vstop prost Vabljeni vsi ljubitelji kave, gurmani, družine in radovedneži – Vrhnika bo znova prizorišče edinstvenega kavnega doživetja. Foto: Zavod Ivana Cankarja

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod Ivana Cankarja.