Nogometna pravljica Jordanije, padla tudi Klinsmannova četa

Jordanci na letošnjem celinskem tekmovanju z zlatimi črkami pišejo svojo nogometno zgodovino. Na dosedanjih tovrstnih tekmovanjih so najboljši izid dosegli pred 13 leti v Katarju, ko so zasedli šesto mesto, na letošnjem turnirju v isti državi pa so si po zmagi nad favoriziranimi Korejci izborili najbolj prestižno turnirsko tekmo.

Jordanija se je v izločilne boje uvrstila kot ena od štirih najbolje tretjeuvrščenih izbranih vrst, tako kot Palestina, Sirija in Indonezija. V skupine E je najprej premagala Malezijo s 4:0, nato igrala neodločeno z Južno Korejo 2:2, na zadnji tekmi pa izgubila proti Bahrajnu z 0:1. V osmini finala je premagala Irak s 3:2, v četrtfinalu Tadžikistan z 1:0, na današnji polfinalni tekmi pa še papirnatega favorita iz Južne Koreje z 2:0.

Jordanija je po Iraku in Tadžikistanu v izločilnem delu azijskega prvenstva ugnala še Južno Korejo. Foto: Guliverimage

Jordanci in Korejci so v prvem polčasu prikazali dinamično predstavo, oboji so si priigrali nekaj lepih priložnosti za zadetek. Pri Jordancih so jih zavoljo dobrih posredovanj vratarja Jo Hyeon-wooja zapravili Ehsan Manel Farhan Hadad, Al Naimat in Al Tamari, pri Korejcih pa se je - po razveljavljenem golu prvega zvezdnika Son Heung-mina zaradi prepovedanega položaja - v najboljšem položaju znašel Lee Jae-sung, ki je zadel okvir vrat.

Druga polovica tekme se je sanjsko začela za Jordance. V 53. minuti so povedli po golu Al Naimat, ki je spodkopal žogo in ukanil južnokorejskega vratarja, trinajst minut kasneje pa so podvojili svojo prednost po močnem in natančnem strelu Al Tamarija z 18 metrov.

Jürgen Klinsmann je z Južnokorejci izpadel v polfinalu. Foto: Guliverimage

Izbranci nemškega strokovnjaka na korejski klopi Jürgena Klinsmanna so po drugem prejetem golu prevzeli pobudo, strnjene in dobro organizirane jordanske obrambe pa dvakratni azijski prvaki v letih 1950 in 1956 ter štirikratni podprvaki v letih 1972, 1980, 1988 in 2015 niso prelisičili.

