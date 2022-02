Najlepši dan v zgodovini senegalskega nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši iz Senegala so prvič zmagovalci afriškega prvenstva. Na finalni tekmi v kamerunskem mestu Yaounde so po izvajanju 11-metrovk premagali Egipt s 4:2, potem ko se je tekma v rednem delu in obeh podaljških končala brez golov. V rednem delu je prvi zvezdnik Senegala Sadio Mane zapravil strel z bele točke. Njegov soigralec pri Liverpoolu Mohamed Salah je tako ostal brez afriškega naslova.

Senegalci so v svojem tretjem naskoku osvojili celinsko tekmovanje. Leta 2002 so jih na najbolj prestižni turnirski tekmi premagali nogometaši iz Malija, pred tremi leti iz Alžirije.

V rednem delu in obeh podaljških finalnega dvoboja afriških nogometnih titanov so bili bolj aktivni Senegalci, ki so si že v zgodnjem delu tekme priigrali sijajno priložnost za vodstvo. Glavni sodnik iz Južne Afrike Victor Miguel de Freitas Gomes je namreč že v peti minuti po prekršku Mohameda Abdelmonema v kazenskem prostoru pokazal na 11-metrovko, strel prvega zvezdnika senegalske izbrane vrste Sadia Maneja pa je ubranil egiptovski vratar Gabaski.

Dvaintridesetletni vratar Egipta je bil tudi v nadaljevanju tekme nekajkrat na hudi preizkušnji, a je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno tako v rednem delu kot v obeh 15-minutnih podaljških.

V nogometni loteriji so bili bolj zbrani Senegalci, z bele točke so zadeli Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Bamba Dieng in Mane, zgrešil pa je Bouna Sarr.

Za Egipt sta zadela Zizo in Marwan Hamdi, zgrešila sta Abdelmonem in Mohanad Lasheen, brez strela pa je ostal prvi zvezdnik faraonov Mohamed Salah.

Egipt ostaja pri rekordnih sedmih naslovih

Na turnirju, ki je bil zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljen za leto dni, je Senegal v skupinskem delu premagal Zimbabve, z Gvinejo in Malavijem pa se je razšel z neodločenima izidoma. V osmini finala je izločil Zelenortske otoke z 2:0, v četrtfinalu Ekvatorialno Gvinejo s 3:1, v polfinalu Burkino Faso s 3:1, v velikem finalu pa še Egipt.

Izbrana vrsta iz Egipta je s sedmimi zmagoslavji najbolj uspešna na afriški celini. Kamerun je bil petkrat prvak Afrike, Gana štirikrat, Nigerija trikrat, Slonokoščena obala, Alžirija in DR Kongo po dvakrat, Senegal, Zambija, Tunizija, Sudan, Etiopija, Maroko, Južna Afrika in Kongo pa po enkrat.

Na sobotni tekmi za tretje mesto so Kamerunci proti tekmecem iz Burkine Faso v 52. minuti zaostajali za tri gole. V končnici "izgubljenega obračuna" so uprizorili prvovrsten preobrat in izenačili na 3:3, po izvajanju 11-metrovk pa slavili s 5:3.