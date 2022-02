Egipčani v finale po enajstmetrovkah, za naslov s Senegalom

V prvem polčasu tekme med Senegalom in Burkino Faso v Yaoundeju golov ni bilo, mreži sta mirovali do 70. minute, ko je Senegal v vodstvo popeljal Abdou Diallo, branilec Paris St. Germaina. Šest minut pozneje je vodstvo povišal njegov klubski in reprezentančni kolega Idrissa Gueye, Blati Toure je v 82. minuti zaostanek znižal, v 87. minuti pa je končni izid postavil Sadio Mane, zvezdnik Liverpoola.

Senegal do zdaj še nikoli ni bil prvak, v finalu leta 2019 je z 0:1 izgubil proti Alžiriji. Tokrat se bo v finalu pomeril z Egiptom, ki je v četrtek v drugi polfinalni tekimi premagal Kamerun. V polfinalu med gostitelji in Egipčani golov ni bilo ne v rednem delu tekme, ne v podaljšku, o drugem finalistu so tako odločali streli z bele točke. Za domače je zadel Vincent Aboubakar, nato se je Kameruncem ustavilo, Moukoudi, Lea Siliki in N'Jie so bili nenatančni, medtem ko so za Egipt zadeli Zizo, Mohamed Abdelmonem in Mohamed Lasheen.

Egiptovski nogometaši z današnjo zmago ostajajo v igri za osmi naslov najboljšega na afriški celini. Finale bo v nedeljo ob 20. uri po srednjeevropskem času. Nasproti si bosta tako stala Liverpoolova zvezdnika Mohamed Salah in Sadio Mane.